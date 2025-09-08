«Tout cela est immense et urgent, une magnifique cathédrale à reconstruire pour un peuple qui le mérite» : François Bayrou défend son plan pour la France avant le vote de confiance

François Bayrou s’est adressé aux députés ce lundi 8 septembre pour les convaincre d’accorder leur confiance au gouvernement. Le Premier ministre les a enjoints à prendre en considération les urgences, en comparant la France à une «cathédrale à reconstruire».

Mettre en place des «changements profonds». François Bayrou a présenté aux députés les huit urgences les plus graves auxquelles fait face la France depuis plusieurs années.

Le Premier ministre a mis en jeu son gouvernement en soumettant à un vote de confiance des députés ce lundi 8 septembre. En cas d'échec, il sera contraint à la démission.

L'urgence de la production

«Nous sommes devenus, depuis l’an 2000, un pays qui produit moins que les autres, moins que nos voisins», a déploré le Premier ministre, qui a rappelé que ce retard «mesuré par le chiffre du PIB par habitant» est de 15% par rapport aux Belges et aux Allemands et 30% par rapport aux Néerlandais.

Un fort retard qui s'installe malgré «les efforts faits ces dernières années sur la création d’entreprises, sur l’emploi, sur l’investissement avec France 2030.»

«Si nous avions la production de nos voisins, la France n’aurait aucun problème de déficit, elle n’aurait pas de problème de dette. La production, c’est donc notre urgence nationale», a martelé François Bayrou.

L'urgence de l'éducation

Autre urgence de poids mise en avant par le chef du gouvernement, celle de l'Éducation nationale. Nos écoles, nos universités «sont aujourd’hui déclassées avec une chute de la maîtrise des fondamentaux», a expliqué François Bayrou, qui veut remettre à flot «la promesse républicaine de l'égalité des chances».

L'urgence du modèle social

«Inventé il y a 80 ans, sous l’inspiration du Conseil National de la Résistance», le modèle social français est dans une situation d'urgence et doit être soutenu et réformer pour prendre en compte «le déséquilibre du système des retraites» et «le vieillissement des Français».

L'urgence du logement

François Bayrou a par ailleurs évoqué la question du logement en France qui fait face à une crise profonde à tous les niveaux, que cela soit pour les familles, les jeunes, les étudiants, les situations d'urgence. Le Premier ministre a donc estimé qu'il s'agissait d'un «modèle à réinventer»

L'urgence des enjeux écologiques

Sous les rires ironiques de la gauche de l'Hémicycle, François Bayrou a rappelé que la France est «le pays du monde qui a le mieux identifié l’enjeu écologique, le développement durable, la production décarbonée».

«C'est une fierté, c'est un défi de mobilisation générale», a martelé le Premier ministre.

L'urgence de la sécurité et de l'immigration

Évoqués en deux points distincts, les questions de la sécurité et de l'immigration sont au cœur des urgences mises en avant par François Bayrou.

En effet, comme l'a rappelé le Premier ministre, la sécurité est «une immense exigence et une inquiétude», qui doit avec la Justice être «les deux faces de notre premier devoir d’État.»

Dans un second volet, l'immigration est une question cruciale pour la France qui doit «contrôler et maîtriser les arrivées» et «intégrer ceux qui sont et seront là, les intégrer par le travail, par la langue, par l’engagement à respecter nos principes de vie.»

L'urgence de la maîtrise des dépenses

«Mais tout cela est aujourd’hui soumis à la question dont tout dépend, à la question vitale, d’urgence vitale, je veux dire où notre pronostic vital est engagé, dont dépend notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social, la question de la maîtrise de nos dépenses, la question du surendettement», a défendu le Premier ministre.

«Tout cela est immense et urgent, magnifique cathédrale à reconstruire pour un peuple qui le mérite, un peuple avec des capacités à nulle autre pareilles», a conclu François Bayrou sur ce sujet.