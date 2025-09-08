Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Le Finistère a été placé en vigilance jaune pour «vagues-submersion» par Météo-France pour la journée de ce mardi. Le département breton est également en alerte pour des risques de crues et d’orages.

La prudence est de mise dans le Finistère. Pour la journée de mardi, Météo-France a placé ce département de Bretagne en vigilance jaune pour «vagues-submersion».

L’alerte sera déclenchée en fin d’après-midi et prendra fin en début de soirée. Les habitants concernés devront tenir compte de cette dernière puisque plusieurs risques persistent.

© Météo-France

un danger à prendre en compte

Comme le rappelle le site de l’agence météorologique, «une seule vague peut suffire à emporter un passant». Il est donc conseillé de ne pas se promener ou d’exercer une activité en bord de mer durant la vigilance. «Les galets ou autres objets projetés par les vagues peuvent blesser» les riverains, insiste le service public.

À noter aussi que plusieurs perturbations au niveau des transports peuvent survenir lors de l’alerte. «La circulation sur les routes et voies ferroviaires situées sur le littoral peut être perturbée et dangereuse. Les voies peuvent être envahies par l’eau ou coupées par des objets charriés», précise Météo-France.

Mais le Finistère n’est pas seulement en proie aux vagues submersives. Le département breton est également en alerte jaune pour des risques de crues et d’orages. Les habitants, ainsi que les touristes qui prolongent leurs vacances, devront donc redoubler de vigilance.