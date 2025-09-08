Le chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réitéré lundi soir son appel au «départ» d'Emmanuel Macron, après que le gouvernement de François Bayrou a été renversé par l'Assemblée nationale.

«François Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir», a écrit sur X le triple candidat à la présidentielle, alors que les Insoumis doivent déposer mardi à l'Assemblée une motion de destitution du président.