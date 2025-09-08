«Le Président de la République nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours», a fait savoir l'Elysée.
Le Premier ministre François Bayrou va présenter la démission de son gouvernement ce mardi à Emmanuel Macron, selon l'Élysée
Je propose que le président de la République désigne un négociateur, en actant dès le départ qu’il ne sera pas Premier ministre.
Un négociateur chargé de réunir les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale pour bâtir un accord d'intérêt général.
Ce compromis doit… pic.twitter.com/QWmJH96rXp
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) September 8, 2025
Je ne sais pas quand le Président de la République a prévu de prendre la parole mais au nom des Écologistes, je lui demande solennellement de nous recevoir avant avant toute annonce de sa part.
Son obstruction ne peut plus durer.
— Marine Tondelier (@marinetondelier) September 8, 2025
Le chef de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réitéré lundi soir son appel au «départ» d'Emmanuel Macron, après que le gouvernement de François Bayrou a été renversé par l'Assemblée nationale.
«François Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir», a écrit sur X le triple candidat à la présidentielle, alors que les Insoumis doivent déposer mardi à l'Assemblée une motion de destitution du président.
L’Assemblée nationale a voté contre la confiance au gouvernement de François Bayrou à hauteur de 364 votes contre, 194 voix pour.
Le Premier ministre déposera sa démission ce mardi matin, selon des sources concordantes. François Bayrou est devenu ce lundi le premier chef du gouvernement à se voir rejeter un vote de confiance depuis 1958.
❌ L'Assemblée a désapprouvé la déclaration de politique générale du Premier ministre.
🔎 En application de l’article 50 de la Constitution, il doit présenter la démission du Gvt au Président de la République.
🗳️ Suffrages exprimés : 558 | Pour : 194 | Contre : 364#DirectANpic.twitter.com/dKcjKjNEt1
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 8, 202
Les députés se sont retirés pour voter, ou non, le vote de confiance du gouvernement de François Bayrou. Le résultat sera dévoilé à 19h.
«Ils appellent à faire revoter les Français […] Ce n’est pas aux Français de régler les problèmes du Parlement, mais au Parlement de régler ses problèmes et les problèmes des Français», estime Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée… pic.twitter.com/Loo1XwxnfN
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
Lors de sa prise de parole, Marine Le Pen a considéré que ce vote de confiance marquait «la fin de l’agonie d’un gouvernement fantôme». «Nous vivons l’effondrement d’un système».
La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a également appelé à la démission d’Emmanuel Macron, pointant du doigt l’échec de la politique detout en refusant une éventuelle destitution.
Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale : «A quoi bon maintenir un gouvernement qui ne gouverne pas ? […] Nous vivons l’effondrement d’un système» pic.twitter.com/aEbXxecRzc
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
Eric Ciotti a vivement chargé la politique d'Emmanuel Macron ce mardi, l'accusant de s'être «agenouillé devant l'Etat voyou algérien», qui détient toujours l'écrivain Boualem Sansal.
Le président de l'UDR a appelé «à la dissolution de l'Assemblée nationale ou à la démission». «Osez ce retour au peuple. Si vous refusez de donner la parole au peuple, c’est qu’au fond vous craignez son verdict», a-t-il jugé.
A la tribune, Eric Ciotti, président du groupe UDR, a dénoncé «un moment étrange qui, une fois de plus, dévalorise notre Assemblée nationale».
Le député des Alpes-Maritimes a considéré que François Bayrou venait d’inventer «la démission-communication», qualifiant le Premier ministre de «pompier-pyromane».
Selon des sources concordantes, François Bayrou déposera sa démission mardi matin en cas d'échec du vote de confiance ce lundi.
Le président du groupe communiste Stéphane Peu a accusé François Bayrou «d’utiliser la dette pour effrayer les Français», évoquant un «discours crépusculaire».
«Si nous arrivons à Matignon, nous nous sommes engagés à ne pas utiliser le 49.3», rappelle Céline Hervieu, députée Socialistes et apparentées de Paris, en direct de #180MinutesInfopic.twitter.com/xkpEN12roF
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
A la tribune, Marc Fesneau, président du groupe des Démocrates, a dénoncé «l’irresponsabilité de certains partis, qui n’ont cessé de réclamer plus de dépenses».
"Personne ne peut se dérober à la réalité", affirme @MFesneau.
"Nous, élus, nous avons à l'égard des Français un devoir de vérité."#DirectAN#VoteDeConfiancepic.twitter.com/0TRrxHAQt5
— LCP (@LCP) September 8, 2025
Laurent Wauquiez a indiqué que les députés du groupe de la Droite républicaine auront une liberté de vote ce lundi.
Après avoir souligné «le courage» de François Bayrou, Laurent Wauquiez, président du groupe de la Droite républicaine, a attaqué le «chaos» que souhaite, selon lui, installer La France insoumise.
«LFI et Jean-Luc Mélenchon sont le premier danger pour la France. Nous n’accepterons jamais qu’un gouvernement comporte des ministres de La France insoumise», a-t-il lancé dans l'Hémicycle.
Laurent Wauquiez, président des députés LR : «Nous n'accepterons jamais qu'un gouvernement comporte des députés de La France insoumise. Nous n'accepterons jamais que se mette en place ici le programme funeste du Nouveau front populaire». pic.twitter.com/Ezrcb1Rz4X
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
En conclusion de sa prise de parole, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, s’est adressé directement à Emmanuel Macron, indiquant être ouvert à une entrée au gouvernement. «Nous sommes prêts, qu’il vienne nous chercher», a-t-il déclaré.
«Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous», a lancé le chef des députés socialistes Boris Vallaud à François Bayrou ce lundi.
Depuis la tribune, Boris Vallaud a pointé du doigt le plan budgétaire de François Bayrou. «Votre plan, c’est celui de la souffrance humaine, de l’injustice sociale, à une des croissances les plus faibles d’Europe, à l’augmentation du chômage. Vous ajoutez de la crise à la crise», a-t-il ajouté.
Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée : «Ce vote auquel vous vous soumettez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade [...] Face à l'adversité, vous vous résignez» pic.twitter.com/XliSpnWTyg
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
A la suite du discours de François Bayrou, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, est le premier orateur à s'adresser au Premier ministre.
S'adressant aux députés de l'opposition, François Bayrou a alerté les élus «qui ont le pouvoir de renverser le gouvernement», qu'ils ne pourront pas, selon lui, «effacer le réel».
François Bayrou face au vote de confiance de l'Assemblée : «Le problème, la menace, le risque pour la France demeurera entier. Parce que, mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel». pic.twitter.com/6iT1BC9shj
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
François Bayrou a évoqué la situation de la jeunesse, «situation sacrifiée» selon lui. «Les plus jeunes portent depuis 20 ou 30 ans le poids des milliers et milliards de dettes que les ainés ont contracté. Ils ne se voient pas d’avenir», a-t-il déploré.
Lors de sa prise de parole, le Premier ministre a comparé l’état des finances de la France à une «silencieuse, invisible et insupportable hémorragie».
Craignant une baisse de «l’influence française» dans le monde, François Bayrou a appelé «chacun» à «un effort modéré».
Déplorant le fait que la France «n'a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans», François Bayrou a dressé un constat effrayant des finances de la France.
«Notre pronostic vital est engagé en raison de notre surendettement», a-t-il déclaré devant les députés.
François Bayrou face au vote de confiance de l'Assemblée : «La France n'a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans. Depuis 51 ans, tous les ans, les dépenses s'accroissent, les déficits se répètent et les dettes s'accumulent». pic.twitter.com/LiFm6wKPJH
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
En ouverture de sa prise de parole, François Bayrou a considéré que «le grand risque» aurait été «de ne pas en prendre», face au défi budgétaire que rencontre la France.
«C’est une question historique et non politique», «des questions pour demain qui se jouent aujourd’hui», a-t-il déclaré.
François Bayrou face au vote de confiance de l'Assemblée : «Ce dont nous traitons aujourd'hui ce n'est pas une question politique. C'est une question historique» pic.twitter.com/JOQMdiLDFl
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
Arthur Delaporte, député PS du Calvados : «Nous ne voterons pas la confiance au Premier ministre parce qu'il a tout fait pour que nous ayons une défiance à son égard. Aujourd'hui François Bayrou chutera de sa propre faute» pic.twitter.com/i4eBy5MQO5
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a réaffirmé l'intention des députés de son groupe de voter contre la confiance à François Bayrou.
Avec @MLP_officiel, nous réunissons le groupe RN à l’Assemblée nationale.
Comme annoncé, nous voterons contre la confiance sollicitée par le Premier ministre.
Emmanuel Macron a entre ses mains l’unique solution pour sortir notre pays de l’impasse politique : revenir aux urnes. pic.twitter.com/6Zf3tCZqHt
— Jordan Bardella (@J_Bardella) September 8, 2025
Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon assistera à la séance ce lundi 8 septembre depuis les tribunes du Palais-Bourbon.
C'est la présidente des députés LFI Mathilde Panot qui s'exprimera pour son groupe à l'Assemblée nationale, a-t-on appris.
Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, indique ce lundi sur Franceinfo que son groupe redéposera «demain» une motion de destitution du président de la République.
«Demain nous redéposerons une motion de destitution, la solution passe par le départ du président de la République», assure le député de Marseille.
Le député du RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, estime sur BFMTV ce matin que le vote de confiance demandé par François Bayrou est un «moment important».
Pour lui, «chaque jour qui passe, c’est un jour perdu pour la France».
Interrogée sur Sud Radio ce lundi, Clémence Guetté, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée LFI du Val-de-Marne, juge que «les gens savent très bien de quel côté vient la violence», après des propos de François Bayrou fustigeant l'attitude des forces politiques, «en guerre civile les unes avec les autres».
Pour élue LFI, «La guerre, qu’elle soit civile ou sociale, vient de François Bayrou».
Sébastien Chenu : «Les Français ne peuvent plus blairer Emmanuel Macron», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/AkHyEU2S48
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
Sébastien Chenu : «Il faut se délester des politiques toxiques de l'État», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/X50zzQDlpa
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
Sébastien Chenu : «François Bayrou est en train de solder les comptes de la macronie», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/tCkXNue7JK
— CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025
François Bayrou sollicite la confiance des députés sur la situation financière du pays lundi 8 septembre, en convoquant l’article 49-1 de la Constitution.
Cette journée met en jeu son avenir politique à l’Assemblée nationale. Voici la manière dont elle va se dérouler.
Retouvez notre article complet ici.
Pour Marc Fesneau, «il faut aller vite» dans la nomination du futur Premier ministre en cas de chute du gouvernement dans quelques heures.
«Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est pas la peine de jeter en pâture un nom sans qu'on n'ait la moindre idée de la façon dont on va construire (le projet)», insiste-t-il.
L'ancien ministre et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, affirme ce matin sur TF1 à quelques heures du vote de confiance qu'il faut «toujours mener le combat jusqu'au bout» mais ajoute qu'il faut «être lucide» face à l'issue du vote qui ne fait que «peu de doute».
François Bayrou «prépare son discours» et est dans un «état d'esprit de quelqu'un qui tente d'éclairer les consciences sur le sujet de la dette et du déficit», ajoute-t-il.
Après moins de neuf mois à Matignon, ce lundi à 15h, François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité de son gouvernement. Les chefs de files des groupes parlementaires lui répondront, avant le vote attendu dans la soirée.
Ce lundi 8 septembre, le Premier ministre François va soummetre un vote de confiance à l’Assemblée nationale. Plusieurs scénarios sont envisageables en fonction de la démission, ou non, du Premier ministre à la fin de la journée.
Retrouvez notre article complet ici.