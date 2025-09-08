Vote de confiance : Emmanuel Macron peut-il nommer François Bayrou à nouveau ?

Les députés ont massivement désavoué François Bayrou ce lundi 8 septembre lors du vote de confiance. Le Premier ministre est donc constitutionnellement tenu de présenter sa démission ainsi que celle de son gouvernement à Emmanuel Macron. Mais le Béarnais peut-il être à nouveau appelé à Matignon par le président ?

François Bayrou peut-il rester à Matignon ? Il vient d’être désavoué par l’Assemblée nationale et son gouvernement va devoir présenter sa démission. En toute logique, Emmanuel Macron va devoir choisir un nouveau Premier ministre mais y est-il forcément contraint ?

En vertu de l’article 49 alinéa 1er, le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale. S’il pensait réussir à convaincre les députés, ce n’a pas été le cas puisque seuls 194 d’entre eux lui ont accordé leur confiance.

Emmanuel Macron va devoir lui trouver un successeur. Toutefois, juridiquement, rien ne lui interdit de nommer à nouveau François Bayrou et de lui demander la formation d’un gouvernement de centre-gauche avec la participation du Parti socialiste.

Un retour constitutionnellement possible

En effet, l’article 8 de la Constitution de 1958 prévoit que le président de la République a le pouvoir de nommer le Premier ministre de son choix.

Pourtant, si rien ne prohibe ce retour, il s’agit d’un calcul politique risqué dans une France au bord de l’explosion et qui se prépare à une grève générale le 10 septembre prochain. Déjà sous un feu soutenu de critiques, Emmanuel Macron serait encore plus exposé.

Par ailleurs, un possible gouvernement Bayrou II n’aurait que peu de chances de survivre à une motion de censure. Ainsi, s’il en a la possibilité et le droit, Emmanuel Macron ne devrait pas à nouveau choisir François Bayrou pour diriger le gouvernement.