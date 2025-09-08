Vote de confiance : François Bayrou est le premier à ne pas l’obtenir depuis 1958

François Bayrou est devenu ce lundi le premier chef du gouvernement à voir rejeter un vote de confiance à son endroit depuis 1958. Le Premier ministre est désormais contraint de présenter sa démission à Emmanuel Macron. Il doit la remettre ce mardi.

Au terme d’une longue prise de parole autour de son programme budgétaire, François Bayrou a été contraint de démissionner ce lundi 8 septembre. Le Premier ministre n’a pas obtenu la confiance de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une grande première dans l’histoire de la Ve République.

En effet, depuis 1958, 41 votes de confiance ont été organisés, impliquant 22 chefs de gouvernement, le premier ayant été Michel Debré en 1959.

❌ L'Assemblée a désapprouvé la déclaration de politique générale du Premier ministre.



🔎 En application de l’article 50 de la Constitution, il doit présenter la démission du Gvt au Président de la République.



🗳️ Suffrages exprimés : 558 | Pour : 194 | Contre : 364#DirectANpic.twitter.com/dKcjKjNEt1 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 8, 2025

Une démission prévue ce mardi

Selon des sources concordantes, François Bayrou présentera sa démission à Emmanuel Macron ce mardi matin. Le chef de l’Etat pourrait décider, par la suite, de nommer un nouveau Premier ministre, issu du centre et de la droite, ou bien d’ouvrir sa majorité à gauche, acceptant la main tendue par le Parti socialiste.

L’hypothèse de la dissolution de l’Assemblée nationale est également envisageable. Ce lundi, depuis la tribune, les présidents Eric Ciotti et Marine Le Pen ont appelé le chef de l’Etat à «dissoudre», à nouveau, voire même «à démissionner». Un scénario d’ores et déjà rejetée par le président de la République.