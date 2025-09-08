Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directVote de confiance : Jour J pour François Bayrou

[JULIEN DE ROSA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sauf coup de théâtre de dernière minute, François Bayrou devrait tomber ce lundi lors d'un vote de confiance. Sa déclaration de politique générale doit commencer à 15h à l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Jour J pour François Bayrou

Après moins de neuf mois à Matignon, ce lundi à 15h, François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité de son gouvernement. Les chefs de files des groupes parlementaires lui répondront, avant le vote attendu dans la soirée.

Politiquevote de confianceFrançois Bayrou

À suivre aussi

Marine Le Pen inéligible : les dates de son procès en appel fixées ce lundi
Transports, éducation, santé publique … À quoi s’attendre pour la journée du 10 septembre ?
Vote de confiance : combien de fois a-t-il été convoqué sous la Ve République ? et par qui ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités