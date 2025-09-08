Sauf coup de théâtre de dernière minute, François Bayrou devrait tomber ce lundi lors d'un vote de confiance. Sa déclaration de politique générale doit commencer à 15h à l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Jour J pour François Bayrou
Après moins de neuf mois à Matignon, ce lundi à 15h, François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité de son gouvernement. Les chefs de files des groupes parlementaires lui répondront, avant le vote attendu dans la soirée.