Vote de confiance : les réactions pleuvent après la chute de François Bayrou

Ce lundi 8 septembre, 364 députés, sur 589, ont voté contre la confiance au gouvernement de François Bayrou, précipitant sa chute. Depuis cette annonce, les réactions des politiciens pleuvent sur le réseau social X.

Il aura passé 270 jours à Matignon. François Bayrou va devoir présenter sa démission à Emmanuel Macron après la chute de son gouvernement ce lundi 8 septembre, 364 députés ayant voté contre la confiance sollicitée par celui qui deviendra dans les prochaines heures ex-Premier ministre.

Depuis cette annonce, plusieurs figures de la politique française ont réagi à la chute du gouvernement, à commencer par le président de la République Emmanuel Macron. D’après l’Elysée, le chef de l’Etat a «pris acte» de la chute de François Bayrou, indiquant qu’il nommera son successeur «dans les tout prochains jours».

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas s’est exprimée sur le réseau social X. Ce soir, le gouvernementprend acte de la décision du Parlement. «Notre mission au service de la nation est stoppée. Les problèmes du pays ont-ils ainsi disparu ? Hélas, non. Demain, notre dette continuera d’augmenter, le pouvoir d’achat des Français restera plombé par les impôts et charges les plus élevés au monde, la lutte contre la sécurité ne progressera plus et notre jeunesse attendra», a-t-elle fustigé.

A droite, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a indiqué que «la page du gouvernement Bayrou est désormais tournée. Le changement n’attend plus : parlons de l’avenir du pays !».

«La dissolution est nécessaire pour débloquer le pays»

Le député RN de l’Yonne, Julien Odoul, a appelé à la dissolution de l’Assemblée nationale. «Le gouvernement est tombé. Vive la dissolution», a-t-il écrit sur le réseau social X.

«La dissolution est nécessaire pour débloquer le pays, pour le sortir de la paralysie qui est la conséquence, comme Marine Le Pen l'a dit, des alliances de la honte qui ont eu lieu lors des élections législatives de 2024», a jugé de son côté la députée RN de la Gironde Edwige Diaz.

De son côté, Eric Zemmour a appelé à «une nouvelle élection présidentielle» qui «créera de l’espoir dans le pays». «Le sort de François Bayrou était déjà scellé depuis la rentrée. L’Assemblée nationale vote contre la confiance au gouvernement et acte sa démission», a écrit le président de Reconquête.

Concernant le camp présidentiel, c’est l’ancien Premier ministre Gabriel Attal qui a pris la parole, à travers une vidéo publiée sur le réseau social X, proposant une sortie de la crise dans laquelle se retrouve la France.

«Je propose que le président de la République désigne un négociateur, en actant dès le départ qu’il ne sera pas Premier ministre. Un négociateur chargé de réunir les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale pour bâtir un accord d'intérêt général», a dit Gabriel Attal.

A gauche, l’Insoumis en chef, Jean-Luc Mélenchon, a appelé Emmanuel Macron à «partir». «Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir», a-t-il écrit sur X.

«Comme attendu, François Bayrou est tombé. La suite ne peut être qu’un Premier ministre issu des rangs du NFP. Un an après les élections législatives, il est plus que temps de respecter le vote des Français. Nous sommes prêts», a écrit la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier.

Le député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France insoumise (LFI) Manuel Bompard a estimé, de son côté, que le résultat de ce vote est la «preuve» que la politique de François Bayrou «est profondément minoritaire». «La chute de ce gouvernement est un soulagement pour toutes celles et ceux qui allaient subir de plein fouet les conséquences dramatiques du budget Bayrou», a-t-il martelé.