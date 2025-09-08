Toute l’actu en direct 24h/24
En directVote de confiance : «Notre pronostic vital est engagé», alerte François Bayrou

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sauf coup de théâtre de dernière minute, François Bayrou devrait tomber ce lundi lors d'un vote de confiance. Sa déclaration de politique générale doit commencer à 15h à l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.
«Une génération sacrifiée»

François Bayrou a évoqué la situation de la jeunesse, «situation sacrifiée» selon lui. «Les plus jeunes portent depuis 20 ou 30 ans le poids des milliers et milliards de dettes que les ainés ont contracté. Ils ne se voient pas d’avenir», a-t-il déploré. 

François Bayrou demande «un effort modéré à chacun»

Lors de sa prise de parole, le Premier ministre a comparé l’état des finances de la France à une «silencieuse, invisible et insupportable hémorragie».

Craignant une baisse de «l’influence française» dans le monde, François Bayrou a appelé «chacun» à «un effort modéré». 

 

François Bayrou : «Notre pronostic vital est engagé»

Déplorant le fait que la France «n'a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans», François Bayrou a dressé un constat effrayant des finances de la France. 

«Notre pronostic vital est engagé en raison de notre surendettement», a-t-il déclaré devant les députés. 

Déclaration
François Bayrou : «C'est une question politique et non historique»

En ouverture de sa prise de parole, François Bayrou a considéré que «le grand risque» aurait été «de ne pas en prendre», face au défi budgétaire que rencontre la France. 

«C’est une question historique et non politique», «des questions pour demain qui se jouent aujourd’hui», a-t-il déclaré. 

Déclaration
Arthur Delaporte (PS) : «François Bayrou chutera de sa propre faute»
Sur les réseaux
Le RN contre François Bayrou

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a réaffirmé l'intention des députés de son groupe de voter contre la confiance à François Bayrou. 

 

 

 

Jean-Luc Mélenchon présent ce lundi

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon assistera à la séance ce lundi 8 septembre depuis les tribunes du Palais-Bourbon. 

LFI : Mathilde Panot interviendra lors du discours de politique générale

C'est la présidente des députés LFI Mathilde Panot qui s'exprimera pour son groupe à l'Assemblée nationale, a-t-on appris. 

LFI redéposera «demain» une motion de destitution du président de la République

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, indique ce lundi sur Franceinfo que son groupe redéposera «demain» une motion de destitution du président de la République.

«Demain nous redéposerons une motion de destitution, la solution passe par le départ du président de la République», assure le député de Marseille.

Pour Jean-Philippe Tanguy, «chaque jour qui passe, c'est un jour perdu pour la France»

Le député du RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, estime sur BFMTV ce matin que le vote de confiance demandé par François Bayrou est un «moment important». 

Pour lui, «chaque jour qui passe, c’est un jour perdu pour la France». 

«La guerre, qu’elle soit civile ou sociale, vient de François Bayrou», juge Clémence Guetté

Interrogée sur Sud Radio ce lundi, Clémence Guetté, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée LFI du Val-de-Marne, juge que «les gens savent très bien de quel côté vient la violence», après des propos de François Bayrou fustigeant l'attitude des forces politiques, «en guerre civile les unes avec les autres». 

Pour élue LFI, «La guerre, qu’elle soit civile ou sociale, vient de François Bayrou».

Déclaration
Sébastien Chenu : «Les Français ne peuvent plus blairer Emmanuel Macron»
Déclaration
Sébastien Chenu : «Il faut se délester des politiques toxiques de l'Etat»,
Déclaration
Sébastien Chenu : «François Bayrou est en train de solder les comptes de la macronie»
Discours de François Bayrou, prises de parole des oppositions, débats… Comment va se dérouler cette journée du 8 septembre ?

François Bayrou sollicite la confiance des députés sur la situation financière du pays lundi 8 septembre, en convoquant l’article 49-1 de la Constitution.

Cette journée met en jeu son avenir politique à l’Assemblée nationale. Voici la manière dont elle va se dérouler.

Retouvez notre article complet ici

Après François Bayrou, «le mieux c'est d'aller vite» pour nommer un Premier ministre, insiste Marc Fesneau

Pour Marc Fesneau, «il faut aller vite» dans la nomination du futur Premier ministre en cas de chute du gouvernement dans quelques heures. 

«Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est pas la peine de jeter en pâture un nom sans qu'on n'ait la moindre idée de la façon dont on va construire (le projet)», insiste-t-il.

«Il y a peu de doutes quant à l'issue du vote», admet Marc Fesneau

L'ancien ministre et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, affirme ce matin sur TF1 à quelques heures du vote de confiance qu'il faut «toujours mener le combat jusqu'au bout» mais ajoute qu'il faut «être lucide» face à l'issue du vote qui ne fait que «peu de doute». 

François Bayrou «prépare son discours» et est dans un «état d'esprit de quelqu'un qui tente d'éclairer les consciences sur le sujet de la dette et du déficit», ajoute-t-il.

Jour J pour François Bayrou

Après moins de neuf mois à Matignon, ce lundi à 15h, François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité de son gouvernement. Les chefs de files des groupes parlementaires lui répondront, avant le vote attendu dans la soirée.

Démission de François Bayrou, dissolution... Quels scénarios possibles après le 8 septembre ?

Ce lundi 8 septembre, le Premier ministre François va soummetre un vote de confiance à l’Assemblée nationale. Plusieurs scénarios sont envisageables en fonction de la démission, ou non, du Premier ministre à la fin de la journée. 

Retrouvez notre article complet ici

Politique vote de confiance François Bayrou France Gouvernement

