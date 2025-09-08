Vote de confiance : quels sont les textes menacés en cas de démission du gouvernement de François Bayrou ?

La démission éventuelle de François Bayrou ce lundi à la suite du vote de confiance à l’Assemblée pourrait freiner l’examen de plusieurs textes de loi attendus, faute de ministres pour représenter la position du gouvernement. Un coup d’arrêt pour certains travaux législatifs.

En cas de rejet du vote de confiance du gouvernement Bayrou ce lundi, plusieurs textes de loi devraient voir leurs travaux et examens arrêtés. En effet, pour défendre et voter un texte, la présence d’un membre du gouvernement est nécessaire, afin de représenter la position de l’exécutif.

La fin de vie

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le projet de loi sur la fin de vie, scindé en deux textes, permettant une aide active à mourir et développant les soins palliatifs, doit être examiné par le Sénat le 7 octobre prochain.

Très attendu, il pourrait ainsi être mis en suspens en cas de démission du Premier ministre ce lundi, voire stoppé net, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

La «loi Gremillet»

Du nom du sénateur LR Daniel Gremillet, cette loi vise à dessiner le futur énergétique de la France, à l’horizon 2030. Se voulant ambitieux sur le nucléaire et fixant des objectifs en matière d’énergies renouvelables, ce texte a suscité de nombreuses tensions entre le centre et la droite notamment.

Adopté au Sénat début juillet, après avoir été rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale, le texte avait été amendé, par le Rassemblement national, d’un moratoire pour stopper le développement des énergies renouvelables et la réouverture de Fessenheim.

La réforme de l’audiovisuel public

Cette réforme prévoyant de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a été adoptée en seconde lecture au Sénat, après l’utilisation de l’arme constitutionnelle du «vote bloqué».

Ce texte, cher à Rachida Dati, est attendu à l’Assemblée nationale, en automne. Il pourrait cependant être retardé, à nouveau, en cas de démission de François Bayrou et de son gouvernement.

Le statut d’élu local

Une bataille législative importante avant les municipales. Le texte sénatorial visant à créer un statut d’élu local devrait faire l’ouverture de la session parlementaire, le 23 septembre prochain.

Cette loi prévoit une meilleure prise en compte des contraintes liées à un mandat local, tels que les frais de transport.

Le texte dans sa version sénatoriale proposait également une augmentation uniforme de 10% pour toutes les communes. Mais le gouvernement, à l'unisson de la majorité des parlementaires, a souhaité concentrer la hausse sur les plus petites communes, dans un souci d'économies.

Des mesures jugées indispensables à l’approche des élections municipales de mars 2026.

La Nouvelle-Calédonie en danger

Afin de sortir d’une crise violente en Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et loyalistes avaient signé en juillet dernier, l’accord de Bougival. Celui-ci devrait être présenté, dans un projet de loi, lors d’une conseil des ministres, le 17 septembre.

Cet accord prévoit le report des élections provinciales, censées se tenir d'ici au 30 novembre 2025 à juin 2026. En cas de blocage institutionnel et parlementaire, l’avenir électoral de la Nouvelle-Calédonie se retrouverait fragilisé.