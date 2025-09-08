Toute l’actu en direct 24h/24
«Votre décision, qui est pour certains courageuse, est un péché d’orgueil à nos yeux», dénonce Stéphane Peu

Stéphane Peu n'accordera pas sa confiance à François Bayrou. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par Quitterie Desjobert
Chef de file des communistes à l’Assemblée nationale, Stéphane Peu, a décrié la décision de François Bayrou de se soumettre au vote de confiance des députés si tardivement. «Vous auriez dû le faire dès votre nomination», a-t-il estimé, ajoutant, «votre décision, qui est pour certains courageuse, est un péché d’orgueil à nos yeux».

Politiquevote de confianceAssemblée nationalePCF

