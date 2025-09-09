«Bloquons tout» : faut-il craindre des incidents lors de la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu ce mercredi ?

Sébastien Lecornu a été nommé ce mardi Premier ministre en remplacement de François Bayrou, renversé par l’échec du vote de confiance. La passation de pouvoir entre les deux hommes doit avoir lieu ce mercredi 10 septembre, alors même que la France fait face à une mobilisation de grande ampleur contre la politique d’Emmanuel Macron, avec le mouvement «Bloquons tout».

Une passation sous haute tension. François Bayrou va officiellement quitter Matignon ce mercredi 10 septembre pour laisser sa place au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. La cérémonie aura lieu en même temps que le mouvement «Bloquons tout», qui prévoit de paralyser la France en contestation à la politique du président de la République.

À l’annonce de la nomination de Sébastien Lecornu, de nombreux élus de la France insoumise ont appelé les Français à se mobiliser de façon massive lors des manifestations prévues ce mercredi.

Le député insoumis Thomas Portes est allé encore plus loin, appelant le peuple à «se soulever pour dire qu’il ne veut pas de ce soldat macroniste». Des appels à «un soulèvement massif, large et radical», qui laissent craindre à des débordements en marge de la passation de pouvoir.

L’arrivée de Sébastien Lecornu comme Premier ministre à la veille de l’immense mobilisation du 10 septembre est une déclaration de guerre au peuple de France.



Demain le peuple de France doit se soulever pour dire qu’il ne veut pas de ce soldat macroniste qui dîne avec Le Pen.… — Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 9, 2025

Si l’Hôtel de Matignon fait déjà l’objet d’une sécurité appuyée quotidienne, le ministère de l’Intérieur a assuré à CNEWS que «tout sera sécurisé» pour que la passation se déroule dans les conditions les plus sereines.

Par ailleurs, en prévision des potentiels débordements, le ministre de l’Intérieur sortant, Bruno Retailleau, avait déjà indiqué ce lundi que «80.000 gendarmes et policiers» seraient mobilisés sur l’ensemble du territoire.