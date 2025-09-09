Toute l’actu en direct 24h/24
En directChute du gouvernement : François Bayrou est arrivé à l'Elysée pour remettre sa démission

[©Abdul SABOOR/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Au lendemain de sa chute à l'Assemblée nationale, François Bayrou doit remettre sa démission ce mardi, en milieu de journée, au président de la République. Emmanuel Macron a assuré vouloir nommer un nouveau Premier ministre «dans les tout prochains jours». Suivez notre direct.
Alerte
François Bayrou est arrivé à l'Elysée

Le Premier ministre François Bayrou est arrivé mardi à la mi-journée à l'Elysée pour remettre sa démission au président Emmanuel Macron après la chute de son gouvernement la veille à l'Assemblée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le chef du gouvernement a franchi peu avant 13H30 la grille du 55, rue du faubourg Saint-Honoré à bord de sa voiture de fonction. Le chef de l'Etat a "pris acte" dès lundi du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.

Alerte
Une réunion des présidents des groupes du NFP se tiendra à 15h30

Une réunion des présidents des groupes du Nouveau Front populaire aura lieu à 15h30 à l’Assemblée nationale, à l’initiative des communistes et des Ecologistes. 

Déclaration
Bruno Retailleau : «On a besoin très rapidement d'un Premier ministre» face «aux risques de débordements» dans les manifestations de septembre

Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé mardi qu'il y avait "urgence à nommer un Premier ministre" parce qu'il ne doit pas "y avoir de pouvoir vacant" à la veille de manifestations et face à "un mois de septembre propice à tous les débordements". "Nous avons besoin très rapidement d'un Premier ministre pour que le pouvoir soit incarné. C'est capital, y compris d'ailleurs en matière de maintien de l'ordre", a insisté le ministre devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR.

Casse-tête du choix du nouveau Premier ministre, mouvement du 10 septembre, note de la dette… Après la chute de François Bayrou, la mauvaise semaine d’Emmanuel Macron se poursuit

Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne, secoué par les appels à la démission et à la dissolution. Une semaine difficile pour le chef de l’État qui va se prolonger avec le mouvement «Bloquons tout» et la probable dégradation de la note de la dette française.

Retrouvez notre article ici

Alerte
Jordan Bardella promet la censure à un gouvernement du bloc central

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans".

Déclaration
Olivier Faure ne veut pas dire si le PS censurerait un nouveau gouvernement macroniste

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui veut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, n'avait toujours pas été contacté mardi matin par le chef de l'Etat et a refusé de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.

François Bayrou attendu à l'Elysée à la mi-journée

C'est à la mi-journée que François Bayrou sera reçu à l'Elysée. 

Déclaration
Charles de Courson, sur CNEWS : «L'objectif est de tenir le pays pendant 20 mois, sinon le pays ne sera plus du tout gouverné»
Déclaration
Charles de Courson, sur CNEWS : «On est dans le chaos»
Déclaration
Charles de Courson, sur CNEWS : «Les mesures que François Bayrou préconisait étaient déséquilibrées»
Yaël Braun-Pivet : "Je ne suis pas candidate (au poste de Premier ministre) mais je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays"

Alors qu'un nouveau Premier ministre dois être nommé, la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué sur RTL son éventuelle candidature. "Je ne suis pas candidate mais je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays", a-t-elle souligné. 

Déclaration
Gabriel Attal appelle à un «compromis entre les forces politiques»

Indépendamment de l'identité du Premier ministre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui sera fait dans ce budget et qu'il y ait une forme de compromis qui soit trouvé entre les forces politiques", a estimé Gabriel Attal dans la matinale de TF1. 

L'heure de la démission pour François Bayrou

François Bayrou, qui a massivement perdu son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, doit remettre sa démission ce mardi matin au président de la République, qui en a déjà "pris acte".

GouvernementFrançois BayrouPolitique

