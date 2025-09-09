Le Premier ministre François Bayrou est arrivé mardi à la mi-journée à l'Elysée pour remettre sa démission au président Emmanuel Macron après la chute de son gouvernement la veille à l'Assemblée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le chef du gouvernement a franchi peu avant 13H30 la grille du 55, rue du faubourg Saint-Honoré à bord de sa voiture de fonction. Le chef de l'Etat a "pris acte" dès lundi du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.
Une réunion des présidents des groupes du Nouveau Front populaire aura lieu à 15h30 à l’Assemblée nationale, à l’initiative des communistes et des Ecologistes.
Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé mardi qu'il y avait "urgence à nommer un Premier ministre" parce qu'il ne doit pas "y avoir de pouvoir vacant" à la veille de manifestations et face à "un mois de septembre propice à tous les débordements". "Nous avons besoin très rapidement d'un Premier ministre pour que le pouvoir soit incarné. C'est capital, y compris d'ailleurs en matière de maintien de l'ordre", a insisté le ministre devant la presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR.
Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne, secoué par les appels à la démission et à la dissolution. Une semaine difficile pour le chef de l’État qui va se prolonger avec le mouvement «Bloquons tout» et la probable dégradation de la note de la dette française.
Retrouvez notre article ici.
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans".
Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui veut qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, n'avait toujours pas été contacté mardi matin par le chef de l'Etat et a refusé de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.
C'est à la mi-journée que François Bayrou sera reçu à l'Elysée.
Charles de Courson : «L'objectif est de tenir le pays pendant 20 mois. Sinon, le pays ne sera plus du tout gouverné», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/Hjh8hZkaru
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Charles de Courson : «On est dans le chaos», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/UZnvEHbElL
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Charles de Courson sur François Bayrou : «Les mesures qu'il préconisait étaient déséquilibrées», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/WFsCzHpAmM
— CNEWS (@CNEWS) September 9, 2025
Alors qu'un nouveau Premier ministre dois être nommé, la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué sur RTL son éventuelle candidature. "Je ne suis pas candidate mais je suis disponible pour œuvrer dans l'intérêt de mon pays", a-t-elle souligné.
Indépendamment de l'identité du Premier ministre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui sera fait dans ce budget et qu'il y ait une forme de compromis qui soit trouvé entre les forces politiques", a estimé Gabriel Attal dans la matinale de TF1.
François Bayrou, qui a massivement perdu son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, doit remettre sa démission ce mardi matin au président de la République, qui en a déjà "pris acte".