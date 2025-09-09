Le Premier ministre François Bayrou a remis sa démission mardi au président Emmanuel Macron, ouvrant la voie à la nomination de son successeur, potentiellement un fidèle du chef de l'Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui pourrait intervenir très rapidement.

Le chef du gouvernement, qui a échoué lundi à obtenir la confiance des députés, a franchi peu avant 13H30 la grille de l'Elysée pour un ultime entretien avec le président. Emmanuel Macron a "pris acte" dès lundi soir du refus des députés de lui apporter leur confiance et promis de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.