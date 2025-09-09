Crues : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé trois départements, principalement sur la façade ouest, en vigilance jaune crues pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance jaune : la Charente-Maritime, le Finistère et la Moselle.

L'estuaire de la Charente, près de Rochefort, le fleuve de l’Odet, aux abords de Quimper, et la rivière la Nieds, à l’est de Metz sont principalement touchés par ces risques de crues.

En parallèle, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pluie-inondation, neuf en vigilance orages et dix en vigilance vague-submersion.