Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crues : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trois départements, principalement sur la façade ouest, en vigilance jaune crues pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

Il faudra peut-être sortir les bottes dans les territoires concernés. Trois départements ont été placés en vigilance jaune crues par Météo-France pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance jaune : la Charente-Maritime, le Finistère et la Moselle.

L'estuaire de la Charente, près de Rochefort, le fleuve de l’Odet, aux abords de Quimper, et la rivière la Nieds, à l’est de Metz sont principalement touchés par ces risques de crues.

Sur le même sujet Orages : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce mercredi Lire

En parallèle, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pluie-inondation, neuf en vigilance orages et dix en vigilance vague-submersion. 

Météo-Francevigilance météoCrues

À suivre aussi

Vagues-submersion : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Orages : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Vagues-submersion : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités