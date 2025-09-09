Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune au risque de crues pour cette journée du mardi 9 septembre. 

Des territoires où le niveau des cours d'eau pourrait évoluer. Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune crues pour cette journée du mardi 9 septembre. 

Ainsi, sont concernés : la Charente-Maritime, le Finistère, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.  

©Météo-France

«Sur certains secteurs, notamment l'ouest de la Moselle et le nord de la Meurthe-et-Moselle, le passage de plusieurs orages peu mobiles peut aboutir à des cumuls totaux atteignant 60 à 80 mm, voire ponctuellement plus de 80 mm», a prévenu l'agence météorologique. 

A noter que la Moselle est aussi placée en vigilance orange au risque de pluie-inondation.

Cruesvigilance météoMétéo-France

