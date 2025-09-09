«On est dans le chaos, il n'y a aucune majorité possible si on continue à gérer le pays par une minorité de plus en plus étroite», a déploré Charles de Courson, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale et député LIOT de la Marne, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur la chute du gouvernement.
«On est dans le chaos, il n'y a aucune majorité possible si on continue à gérer le pays par une minorité de plus en plus étroite», déplore Charles de Courson
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le