Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«On est dans le chaos, il n'y a aucune majorité possible si on continue à gérer le pays par une minorité de plus en plus étroite», déplore Charles de Courson

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On est dans le chaos, il n'y a aucune majorité possible si on continue à gérer le pays par une minorité de plus en plus étroite», a déploré Charles de Courson, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale et député LIOT de la Marne, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur la chute du gouvernement. 

InterviewPolitiqueCharles de CoursonGouvernementFrançois Bayrou

À suivre aussi

«François Bayrou fait le procès de sa propre force politique», estime Jean-Philippe Tanguy
En direct«Il y a des forces politiques en France qui veulent le chaos», dénonce François Bayrou
Margot Robbie interrompue par son bébé lors d'une interview

Ailleurs sur le web

Dernières actualités