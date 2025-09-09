«J’ai cru à une blague» : elle dépasse de 3 cm une place de parking et reçoit une amende de 115 euros 

À Newark, près de Nottingham (Royaume-Uni), une habitante a reçu une amende de 100 livres sterling (soit 115 euros), après s'être garée sur une place de parking. La raison ? Elle dépassait de seulement 3 cm sur la ligne blanche.

Quelques centimètres qui lui ont valu une lourde contravention. Lisa Henderson, une habitante de Newark, près de Nottingham (Royaume-Uni), a eu le malheur d’empiéter de 3 cm sur la ligne blanche du parking où elle stationnait sa voiture, le 9 août dernier. En conséquence, elle a reçu une amende de 100 livres sterling (115 euros).

«Si je m’étais garée sur une place réservée aux personnes handicapées, si je m’étais garée sans réfléchir ou à un endroit où je n’aurais pas dû, alors je comprendrais parfaitement l’amende. Mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi j’ai été verbalisée», déplore-t-elle, selon The Mirror.

Une amende envoyée par courrier, photo à l'appui

Dans le détail, le 9 août dernier, cette serveuse de 56 ans avait garé sa voiture sur un parking payant exploité par la société NCP (National Car Parks). En règle, elle avait payé le montant imposé de 1,95 livres sterling (2,25 €) pour une heure, avant de repartir 30 minutes plus tard.

Seulement, deux semaines plus tard, la quinquagénaire a eu la surprise de recevoir par courrier une amende de 100 livres sterling. Et pour cause : sa voiture était mal garée sur le parking. NCP lui reprochait d’avoir débordé sur la ligne blanche qui délimitait sa place de stationnement, avec une photo en pièce jointe. Un courrier qui a fortement déplu à Lisa Henderson. «Je travaille dur. Je gagne le salaire minimum et je ne peux tout simplement pas me permettre de payer. Vu de côté, on voit très bien que je suis à peine à la limite. Je dirais que je ne dépasse pas de plus de deux ou trois centimètres. J’ai cru à une blague», insiste-t-elle.

Refusant de se soumettre à cette demande qu'elle juge injuste, la quinquagénaire a déposé un recours. Ce dernier a été accepté par l'exploitant du parking, qui a annulé l’amende. «Je suis soulagée, mais aussi un peu agacée, car c’était tout simplement ridicule», a-t-elle confié.

«Nous devons être vigilants quant au stationnement des voitures au-delà des lignes de stationnement désignées, car cela peut avoir un impact considérable sur le stationnement des autres usagers de nos parkings», a, de son côté, fait valoir la porte-parole de la société NCP.