«Je vais violer ta femme et t'ouvrir le ventre comme un gros porc» : ce que l'on sait de la mort d'un touriste belge qui s'était disputé avec des jeunes qui squattaient sa piscine

Une résidence de vacances du Var a été le théâtre d'un drame, le 3 septembre dernier. Un touriste belge est décédé, alors qu'il venait de se disputer avec des mineurs, entrés sans autorisation dans la propriété afin de profiter de la piscine. Une enquête a été ouverte.

Des vacances qui ont viré au drame. Le 3 septembre dernier, André, un touriste belge de 77 ans, est décédé dans la résidence privée de Cogolin, dans le Var, après une violente dispute avec des jeunes de la commune, rapporte la Libre Belgique.

Ces derniers étaient venus squatter la piscine alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. Les circonstances exactes du décès restent, pour le moment, inconnues. Une enquête a été ouverte.

«Ils l'ont tué avec des mots»

D'après Ici, ex-FranceBleu, des témoins rapportent qu'aucun coup n'aurait été donné, mais l'échange verbal entre la victime et les suspects était violent.

«Ils l'ont tué avec des mots, et si rien n'est fait, dans un an, ils tueront avec un couteau», a déploré Philippe, l'un des amis de la victime. «Les gens viennent ici pour échapper à ces tristes choses qu'on voit à la télé, c'est notre petit coin de paradis», a-t-il ajouté.

«J'ai vu quatre jeunes en face de moi, en perdition, capables des choses les plus affreuses, les mots les plus durs, les comportements les plus inimaginables chez des enfants de 12 à 14 ans. Ce n'était pas possible qu'on entende ces choses-là. Je vais venir violer ta femme, après je vais l'égorger. Je vais venir te crever, t'ouvrir le ventre comme un gros porc», se rappelle l'ami de la victime.

«Il s'est comme figé, c'était trop pour lui d'entendre ça de la part d'enfants alors qu'on leur demandait simplement de quitter les lieux», se désole-t-il.

Une autopsie sera pratiquée d'ici à quelques jours, afin de déterminer les circonstances exactes du décès.