«Le dernier des Mohicans», «une déclaration de guerre»... La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon provoque l’ire de l’opposition

En nommant Sébastien Lecornu nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron a provoqué la colère de l’opposition, notamment de La France insoumise et du Rassemblement national.

Un choix qui ne passe pas. L’arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon ne fait pas l’unanimité. Le nouveau Premier ministre est déjà sous le feu de la critique quelques minutes seulement après l’annonce de sa nomination.

Parmi ses plus farouches détracteurs, les élus de La France insoumise ont été très rapides à réagir. La cheffe de file des Insoumis à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a ainsi dénoncé «une provocation à la veille du mouvement du 10 septembre», ajoutant «Nous le censurerons. Plus que jamais, demain ‘Bloquons Tout’ pour faire partir Macron !»

La nomination de Sébastien Lecornu à la veille du mouvement du 10 septembre est une provocation.



La même politique pour les riches, minoritaire à l’Assemblée et dans le pays.



Lecornu, celui qui face aux Gilets Jaunes ou aux guadeloupéens en lutte pour le droit à l’eau n’a… — Mathilde Panot (@MathildePanot) September 9, 2025

Le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes, a quant à lui dénoncé «une déclaration de guerre au peuple de France», appelant ce dernier à «se soulever pour dire qu’il ne veut pas de ce soldat macroniste qui dîne avec Le Pen.»

«Jusqu’à quand devons-nous subir le mépris, l’entêtement et le déni de démocratie ?», a interrogé Manuel Bompard, qui déplore le choix d’un des «proches fidèles» d’Emmanuel Macron après «la défaite des législatives et la chute de deux gouvernements macronistes».

Le son de cloche est unanime chez les Insoumis, qui appellent tous à une mobilisation massive demain lors du mouvement du 10 septembre qui doit paralyser le pays.

#Lecornu reste à La Défense.. mais cette fois-ci du seul macronisme finissant



Le ministre des Armées devient un premier ministre désarmé, bientôt censuré — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) September 9, 2025

De son côté, l’ancien insoumis Alexis Corbière a ironisé, déclarant sur X : «Le ministre des Armées devient un Premier ministre désarmé, bientôt censuré».

Patron des socialistes, fortement courtiser ces dernières semaines, Olivier Faure et le Parti socialiste ont rejeté la nomination de Sébastien Lecornu. «Avec la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, Emmanuel Macron s’obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera.», a-t-il déploré.

🔴 Avec la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, Emmanuel Macron s’obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera.



Sans justice sociale, fiscale et écologique, sans mesures pour le pouvoir d’achat, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets.



Le… pic.twitter.com/qG5gd7bNAb — Olivier Faure (@faureolivier) September 9, 2025

Le RN appelle à la dissolution

A l’opposé du spectre politique, les élus du Rassemblement national se sont montrés plus que sarcastiques à l’annonce de l’arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon, estimant qu’une dissolution était inévitable.

«La devise d’Emmanuel Macron : on ne change pas une équipe qui perd», s’est moqué Jordan Bardella, qui reste «à sa disposition pour lui rappeler, au nom des millions de Français qui attendent et espèrent une alternance», les orientations à donner au pays.

Le Président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 9, 2025

De son côté, Marine Le Pen a estimé que «le président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella».

«Après le dernier des Mohicans, le dernier des macronistes pour sauver le retranché de l’Elysée et reculer pour mieux dissoudre», a commenté le député Julien Odoul.

Allié du RN, Eric Ciotti a estimé que : «La vraie alternance au service du redressement ne viendra que d’un retour au peuple. Le reste n’est que le dernier sursis d’un pouvoir agonisant».

On ne change pas une équipe qui perd.



La vraie alternance au service du redressement ne viendra que d’un retour au peuple.



Le reste n’est que le dernier sursis d’un pouvoir agonisant. — Eric Ciotti (@eciotti) September 9, 2025

Pour la députée Laure Lavalette, qui envisage de se présenter à la mairie de Toulon, Sébastien Lecornu ne pourra pas composer sans le Rassemblement national. «Son budget sera RN ou son gouvernement ne sera pas», a-t-elle tranché.

Soutenu par la Macronie

Le nouveau Premier ministre peut toutefois compter sur le soutien de son camp. Pressentie quelque temps pour prendre la suite de François Bayrou, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a félicité Sébastien Lecornu mettant en avant ses qualités et son engagement.

Tous mes vœux de succès à @SebLecornu dans ses nouvelles fonctions de Premier ministre.



Avec les @DeputesEnsemble et @Renaissance, nous chercherons toujours à aller dans le sens de l’intérêt général et le soutiendrons pour cela.



Dans cette période si critique pour le pays, il… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) September 9, 2025

Ancien Premier ministre, Gabriel Attal a présenté ses vœux de réussite à Sébastien Lecornu l’assurant que les députés du groupe Ensemble pour la République «le soutiendrons» pour «assurer une stabilité pour les 18 prochains mois».

Du côté des Républicains, les réactions sont peu nombreuses. Néanmoins, le président du parti et ministre sortant de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué son souhait «de trouver des accords» avec le nouveau Premier ministre pour bâtir «une majorité nationale».

Sébastien Lecornu vient d'être nommé Premier ministre dans une période d'une gravité extrême. Il lui appartient de trouver un accord de non censure au Parlement et de proposer à LR un contrat de gouvernement qui tienne compte de notre demande de remise en ordre dans les comptes,… — Valérie Pécresse (@vpecresse) September 9, 2025

Valérie Pécresse lui a, pour sa part, souhaité «de réussir pour la France», tout en lui rappelant qu'il lui fallait «trouver un accord de non censure au Parlement», en proposant notamment à LR «un contrat de gouvernement».