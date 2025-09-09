Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Quelques heures seulement après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron a choisi son nouveau Premier ministre. Le président de la République a décidé de confier les rênes du gouvernement à Sébastien Lecornu.

Une nomination expresse. Il n'aura fallu que quelques heures à Emmanuel Macron pour annoncer son nouveau Premier ministre. Déjà pressenti pour le rôle plusieurs fois et actuel ministre des Armées, c'est Sébastien Lecornu qui va prendre la tête du futur gouvernement.

La passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu doit avoir lieu demain. Il faudra toutefois attendre avant l'annonce de la composition du nouveau gouvernement.

En effet, dans un communiqué, le palais de l'Elysée a précisé que le président de la République a chargé son nouveau Premier ministre «de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois».

La présidence a ajouté que ce serait seulement à la suite de ces consultations, le nouveau Premier ministre devrait former son gouvernement avec pour guide «la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays.»

Ainsi, Sébastien Lecornu est donc chargé de former un gouvernement d'alliance avec les forces d'opposition, qui doit pouvoir survivre aux menaces de censure et permettre une certaine stabilité.

Les Républicains, qui viennent à l'unanimité de rejeter lors d'un bureau politique toute participation à un possible gouvernement mené par les socialistes, pourraient néanmoins accepter de travailler au côté de Sébastien Lecornu.