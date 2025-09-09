Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

La prudence est de rigueur. Neuf départements ont été placés en vigilance jaune orages par Météo-France pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-Maritimes, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l’Eure, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime.

Sur le même sujet Météo : attention, ces 8 départements seront particulièrement soumis aux orages et aux fortes pluies mercredi Lire

En parallèle, Météo-France a placé un département en vigilance pluie-inondation, trois en vigilance crues et dix en vigilance vague-submersion. 

La façade ouest du pays est particulièrement touchée par ces alertes de l’agence météorologique.

Météo-Francevigilance météoorages

