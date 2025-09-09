Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Dans son bulletin émis mardi à 16h, Météo-France place un seul département en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 10 septembre.

L'île de beauté sous l'eau. Déjà placée en vigilance jaune pour des risques d'«orages» ce mercredi 10 septembre, la Corse-du-Sud l'a également été pour «pluie-inondation».

© Météo-France

«Dans la nuit de mardi à mercredi et jusqu'en journée de mercredi, des orages associés à de fortes pluies sont possibles en Corse», a indiqué l'agence de météorologie, précisant qu'elles pourraient générer d'importants cumuls, particulièrement dans le sud de l'île.

Un vent d'ouest souffle également assez fort dans la zone de la Tramontane, ainsi que du littoral provençal jusqu'à la Corse, atteignant 80 km/h sur les caps les plus exposés.