Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance orange ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un département en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée ce mardi.

Un temps maussade. Alors qu'une dégradation pluvio-orageuse touche actuellement une partie de la France, un département de l'est, la Moselle, est toujours placé en alerte orange «pluie-inondation» ce mardi 9 septembre. 5 autres départements sont en vigilance jaune pour la même raison.

Météo-France s'attend à «d'abondantes précipitations orageuses se poursuivant sur le nord-est du pays jusqu'à mardi matin, notamment sur la Moselle».

Selon le prévisionniste, «les cumuls totaux prévus sur cet épisode pourraient atteindre 60 à 80 mm».

A noter que 15 départements ont été maintenus en vigilance jaune «orages» pour cette même journée.