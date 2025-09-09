«Vous êtes locataires du pouvoir et votre bail est terminé» : Les Écologistes insistent pour la nomination d’un Premier ministre de gauche

Alors que l’Elysée a indiqué qu’un nouveau Premier ministre serait nommé «dans les tout prochains jours», Les Ecologistes ont insisté pour que celui-ci soit issu des rangs de la gauche, refusant tout compromis avec le bloc central.

«Lachez le jouet du pouvoir». Au lendemain du rejet de la confiance du gouvernement de François Bayrou, les Ecologistes ont exigé que le prochain Premier ministre «représente les idées du Nouveau Front populaire».

«Ce n’est plus aux macronistes d’avoir la main», a déclaré le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy ce mardi lors d’une conférence de presse.Quelques heures après la chute du gouvernement de François Bayrou lundi, l’Elysée a indiqué qu’un Premier ministre serait nommé «dans les tout prochains jours».

S’il a tendu la main au chef de l’Etat, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a révélé ne pas avoir été consulté par Emmanuel Macron.

Une absence de dialogue vers la gauche, pourtant souhaité par le président ces derniers jours, vivement critiquée par les Écologistes, alliés du Parti socialiste. «Nous ne nous prêterons pas à un jeu qui permettrait à la macronie de rester au pouvoir, a insisté Léa Balage El Mariky, députée de Paris et porte-parole du groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Vous êtes locataires et votre bail est terminé», a-t-elle ajouté.

.@LeaBalage : "Je crois qu'il n'y a pas d'autre issue que la nomination d'un gouvernement dirigé par une personnalité issue des rangs de gauche et écologistes. (...) Ils ont essayé deux fois autre chose, ça n'a pas marché." #DirectANpic.twitter.com/oxd5HYHded — LCP (@LCP) September 9, 2025

La gauche demande à être reçue par Emmanuel Macron

Ce lundi, à la suite du communiqué de l’Elysée, Marine Tondelier, patronne des Écologistes, a demandé à être reçue urgemment par le chef de l’Etat.

Je ne sais pas quand le Président de la République a prévu de prendre la parole mais au nom des Écologistes, je lui demande solennellement de nous recevoir avant avant toute annonce de sa part.



Son obstruction ne peut plus durer. — Marine Tondelier (@marinetondelier) September 8, 2025

De son côté, Olivier Faure a de nouveau insisté pour qu’Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche, refusant de dire si le PS censurerait un Premier ministre du camp présidentiel.

Dans l’optique de soutenir un candidat de gauche à Matignon, les présidents des quatre groupes membres du Nouveau Front populaire à l’Assemblée nationale se réuniront ce mardi à 15h30 au Palais-Bourbon. Une réunion à l’initiative du Parti communiste et des Ecologistes, ayant pour objectif de tenter d’apaiser des tensions profondes entre socialistes et insoumis.