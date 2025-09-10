Affaire Alexis Kohler : la cour de cassation se prononcera sur la prescription ce mercredi

La Cour de cassation doit rendre ce mercredi sa décision sur la prescription revendiquée par Alexis Kohler, l'ex-bras droit d'Emmanuel Macron, de l'essentiel des faits qui lui sont reprochés dans l'enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC qui lui vaut une mise en examen pour prise illégale d'intérêts.

Vers le classement prochain d'une affaire ? Ce mercredi, la cour de cassation doit rendre sa décision quant à la prescription revendiquée par Alexis Kohler. L'ancien Secrétaire général de l'Elysée a fait l'objet d'une enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC, lui valant une mise en examen pour prise illégale d'intérêts.

Dans cette instruction ouverte en juin 2020, à la suite de plusieurs plaintes déposées entre 2018 et cette année-là par l'association Anticor, Alexis Kohler, 52 ans, est mis en cause pour avoir participé comme haut fonctionnaire à plusieurs décisions relatives au groupe franco-italien MSC, dirigé par les cousins de sa mère, la famille Aponte.

D'abord entre 2009 et 2012, lorsqu'il représentait l'Agence des participations de l'Etat (APE) aux conseils d'administration de STX France (devenu Chantiers de l'Atlantique) et du Grand port maritime du Havre (GPMH), deux entreprises ayant des liens commerciaux avec MSC. Puis entre 2012 et 2016, lorsqu'il était à Bercy au cabinet de Pierre Moscovici puis d'Emmanuel Macron.

Une infraction «occulte»

Au cœur de la problématique juridique figure l'éventuelle «dissimulation par Alexis Kohler de ces liens familiaux, ce qui rend l'infraction "occulte" jusqu'à sa révélation publique, empêche de considérer les faits comme prescrits et permet d'en poursuivre l'intégralité», soutiennent Anticor, les juges d'instruction et la cour d'appel.

Si Alexis Kohler a informé son entourage professionnel de son lien de parenté, il s'agissait d'une «révélation parcellaire à certains initiés et notamment à sa hiérarchie directe» à l'APE comme à Bercy, a estimé en novembre 2024 la cour d'appel, en écartant la prescription.

Alexis Kohler et deux hauts fonctionnaires, Bruno Bézard et Jean-Dominique Comolli, mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêts, arguent au contraire de la connaissance collective de ces liens.

un «pacte de silence» ?

Le ministère public, à tous les niveaux depuis 2018, a toujours défendu lui aussi la prescription. Le 28 mai, devant la Cour de Cassation, Maître Claire Waquet, avocate au conseil d'Alexis Kohler, a attaqué l'arrêt de la cour d'appel qui «commence par dire que l'information a été donnée tout autour de lui par M. Kohler pour en arriver à la conclusion qu'il l'a dissimulée».

«Tout le monde est informé» autour d'Alexis Kohler, a-t-elle insisté. Du même avis, l'avocat général a ironisé sur le «pacte de silence» entre Alexis Kohler et ses collaborateurs directs de l'époque invoqué par les juges d'instruction et l'arrêt d'appel.

En face, Maître Frédéric Rocheteau, avocat d'Anticor, s'est étonné que l'association anticorruption soit «la seule à soutenir l'accusation» à cette audience alors que des intérêts publics ont été «lésés».

Celui-ci a énuméré de nombreux épisodes, entre 2009 et 2016, où Alexis Kohler aurait pris part à des décisions relatives à MSC, caractérisant une situation «lourdement conflictuelle». Si la Cour de cassation décidait de retenir une prescription plus large des faits, la période des infractions reprochées à Alexis Kohler, qui réfute globalement tout délit, serait nettement rabotée.