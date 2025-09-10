Toute l’actu en direct 24h/24
Antibes : au moins deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée horticole

Une attaque au couteau s'est déroulée au lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes) ce mercredi. [© DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une attaque au couteau s'est déroulée au lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes) ce mercredi 10 septembre, a-t-on appris de source policière. Selon la presse locale, l'assaillant aurait blessé au moins une élève et une enseignante. 

Plus d'informations à suivre...

 

Antibesattaque au couteauAlpes-Maritimes

