Antibes : ce que l'on sait de l'attaque au couteau dans un lycée horticole ayant fait au moins deux blessés

Une attaque au couteau s'est déroulée au lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes) ce mercredi 10 septembre, a-t-on appris de source policière. Selon la presse locale, l'assaillant aurait blessé au moins une élève et un enseignant.

Un drame terrifiant. Selon l'AFP, le lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes) a subi une attaque au couteau ce mercredi 10 septembre. La police a confirmé l'interpellation de l'assaillant, en précisant qu'un enseignant et un élève ont été blessés. Leur pronostic vital ne serait pas engagé, selon cette même source.

Aujourd'hui, un individu s'est introduit dans le lycée Horticole d'Antibes et a blessé à l'arme blanche deux personnes :

- 1 enseignante blessée gravement,

- 1 élève blessé léger.



L'individu a été immédiatement interpellé.

J'apporte tout mon soutien aux victimes, à leur famille… — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) September 10, 2025

La préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué que les blessés sont une enseignante de 52 ans grièvement atteinte et un élève de 16 ans touché de manière superficielle. Selon la police, l'assaillant serait un ancien élève de l'établissement.

Une enseignante et un élève ont été sauvagement attaqués dans un lycée horticole d’Antibes. J’apporte tout mon soutien aux victimes, à leurs proches, aux élèves et à toute la communauté éducative.



Je me rends immédiatement sur place.



L’école doit rester un sanctuaire… — Annie Genevard (@AnnieGenevard) September 10, 2025

Cette agression survient dans un contexte pesant pour les établissements scolaires. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé sur X : «Tout mon soutien à l’enseignante et au lycéen sauvagement agressés. Toute ma solidarité à l’équipe et aux élèves du lycée horticole d'Antibes». La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé se rendre sur place.

De nombreuses attaques au couteau dans les établissements scolaires

Un lycée de Martigues (Bouches-du-Rhône) a été le théâtre d'une attaque au couteau d'un professeur par l'un de ses collègues le 3 septembre. En juin dernier, une surveillante a été tuée par un collégien de 14 ans à Nogent (Haute-Marne). Une adolescente de 15 ans est également morte dans une attaque similaire au couteau de la main d'un lycéen à Nantes au mois d'avril.

Les réactions des personnalités locales ont afflué sur les réseaux sociaux. Le député LR Eric Pauget s'est exprimé sur X : «Merci aux policiers, nationaux et municipaux, ainsi qu'aux pompiers pour leur intervention rapide et leur engagement exemplaire dans cette situation extrêmement tendue, symbole de la tragique montée de la violence dans notre pays».

Terrifiante attaque au couteau au lycée horticole d’Antibes qui a fait plusieurs blessés graves.

L’agresseur est encore actuellement retranché au sein de l’établissement.



J’apporte mon total soutien aux victimes ainsi qu’aux forces de l’ordre mobilisées sur place ! — Eric Ciotti (@eciotti) September 10, 2025

Christian Estrosi, maire de Nice, a partagé son «émotion et effroi» et a tenu «à saluer les forces de l’ordre et de secours rapidement intervenues avec sang-froid». Eric Ciotti, député UDR, a «apporté son total soutien aux victimes ainsi qu’aux forces de l’ordre mobilisées sur place».