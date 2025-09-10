Deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée

Un enseignant et un élève ont été blessés lors d'une attaque au couteau ce mercredi après-midi au sein du lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a-t-on appris auprès de la police.

L'assaillant a été interpelé et le pronostic vital des deux blessés n'est pas engagé, a précisé la police.