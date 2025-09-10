Selon le communiqué du procureur Eric Camous, le proviseur est parvenu à calmer le suspect. Interpellé par un équipage de la police nationale, le jeune homme a été placé en garde à vue pour introduction armée dans un établissement scolaire et tentative d'assassinat. Il était armé d'un couteau de cuisine et les enquêteurs ont retrouvé dans la cour un sac à dos avec un second couteau.

Son casier judiciaire est vierge, mais il avait été incarcéré lorsqu'il était encore mineur dans le cadre d'une information judiciaire pour apologie de crimes, a ajouté le procureur dans son communiqué.