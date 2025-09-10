Toute l’actu en direct 24h/24
En directAttaque au couteau dans un lycée à Antibes : l'assaillant est un ancien élève, déjà soupçonné en 2024 d'apologie de crimes

L'assaillant a été interpelé. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
Une enseignante et un élève ont été blessés lors d'une attaque au couteau ce mercredi après-midi au sein du lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes).
Les précisions du procureur

Selon le communiqué du procureur Eric Camous, le proviseur est parvenu à calmer le suspect. Interpellé par un équipage de la police nationale, le jeune homme a été placé en garde à vue pour introduction armée dans un établissement scolaire et tentative d'assassinat. Il était armé d'un couteau de cuisine et les enquêteurs ont retrouvé dans la cour un sac à dos avec un second couteau.

Son casier judiciaire est vierge, mais il avait été incarcéré lorsqu'il était encore mineur dans le cadre d'une information judiciaire pour apologie de crimes, a ajouté le procureur dans son communiqué.

Sur les réseaux
La réaction de Jordan Bardella

«Tout mon soutien aux familles et aux personnels enseignants après l'attaque au couteau survenue au lycée horticole d'Antibes. Pourquoi la France conservait-elle sur son sol un individu étranger, fiché S, connu pour apologie de crime ? Quelle est la plus-value pour notre pays ?», a réagi sur X Jordan Bardella. 

Alerte
L'assaillant est un ancien élève

L'assaillant est un ancien élève de l'établissement. Il a 18 ans et déjà soupçonné en 2024 d'apologie de crimes. 

Alerte
Selon Eric Ciotti, l'assaillant était connu pour apologie du terrorisme

Selon Eric Ciotti, l'assaillant était connu pour apologie du terrorisme.

Sur les réseaux
Le message de soutien d'Elisabeth Borne

Elisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, adresse son soutien aux membres du lycée horticole d'Antibes.

Sur les réseaux
Un «crime incompréhensible et inacceptable»

Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, parle d'un «crime incompréhensible et inacceptable».

Annie Genevard se rend sur place

Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France, a annoncé se rendre sur place. 

Sur les réseaux
La réaction du maire d'Antibes

Le maire d'Antibes Juan-les-Pins, Jean Leonetti, a salué le sang-froid «remarquable» du chef d’établissement et des équipes présentes.

Sur les réseaux
Le message de soutien d'Eric Pauget

«Soutien aux victimes de l’attaque au couteau survenue au lycée horticole d’Antibes et à l’ensemble de la communauté enseignante et l’équipe de direction. Merci aux policiers, nationaux et municipaux, ainsi qu’aux pompiers pour leur intervention rapide et leur engagement exemplaire dans cette situation extrêmement tendue, symbole de la tragique montée de la violence dans notre pays», a réagi sur X le député de la circonscription, Eric Pauget (LR).

 

L'enseignante est gravement touchée

Les blessés sont une enseignante de 52 ans grièvement atteinte et un élève de 16 ans touché de manière superficielle, a précisé la préfecture.

Alerte
Deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée

Un enseignant et un élève ont été blessés lors d'une attaque au couteau ce mercredi après-midi au sein du lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a-t-on appris auprès de la police. 

L'assaillant a été interpelé et le pronostic vital des deux blessés n'est pas engagé, a précisé la police.

