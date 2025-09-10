Selon le communiqué du procureur Eric Camous, le proviseur est parvenu à calmer le suspect. Interpellé par un équipage de la police nationale, le jeune homme a été placé en garde à vue pour introduction armée dans un établissement scolaire et tentative d'assassinat. Il était armé d'un couteau de cuisine et les enquêteurs ont retrouvé dans la cour un sac à dos avec un second couteau.
Son casier judiciaire est vierge, mais il avait été incarcéré lorsqu'il était encore mineur dans le cadre d'une information judiciaire pour apologie de crimes, a ajouté le procureur dans son communiqué.
«Tout mon soutien aux familles et aux personnels enseignants après l'attaque au couteau survenue au lycée horticole d'Antibes. Pourquoi la France conservait-elle sur son sol un individu étranger, fiché S, connu pour apologie de crime ? Quelle est la plus-value pour notre pays ?», a réagi sur X Jordan Bardella.
L'assaillant est un ancien élève de l'établissement. Il a 18 ans et déjà soupçonné en 2024 d'apologie de crimes.
Selon Eric Ciotti, l'assaillant était connu pour apologie du terrorisme.
Dans l’attaque au couteau du lycée d’Antibes, au soulagement succède le questionnement : l’assaillant était connu pour apologie du terrorisme !
Comment a-t-il pu passer à l’acte ?
— Eric Ciotti (@eciotti) September 10, 2025
Elisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, adresse son soutien aux membres du lycée horticole d'Antibes.
Tout mon soutien à l’enseignante et au lycéen sauvagement agressés.
Toute ma solidarité à l’équipe et aux élèves du lycée horticole d'Antibes. https://t.co/1kR03KcHEV
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 10, 2025
Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, parle d'un «crime incompréhensible et inacceptable».
Une professeur a été attaquée au couteau par un ancien élève, au lycée agricole d’Antibes.
Ce crime terrible est incompréhensible et inacceptable. Je souhaite de tout cœur que la victime soit sauvée.
Soutien à nos professeurs, et à tous ceux qui portent l’autorité en France.
— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 10, 2025
Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France, a annoncé se rendre sur place.
Une enseignante et un élève ont été sauvagement attaqués dans un lycée horticole d’Antibes. J’apporte tout mon soutien aux victimes, à leurs proches, aux élèves et à toute la communauté éducative.
Je me rends immédiatement sur place.
L’école doit rester un sanctuaire…
— Annie Genevard (@AnnieGenevard) September 10, 2025
Le maire d'Antibes Juan-les-Pins, Jean Leonetti, a salué le sang-froid «remarquable» du chef d’établissement et des équipes présentes.
Une attaque au couteau est survenue ce jour au Campus Vert d’Azur à #Antibes . Je condamne avec fermeté cette agression brutale qui malheureusement n’épargne aucun territoire de notre pays.
Trois personnes ont été blessées, dont une plus gravement, mais aucune n’est en urgence…
— Jean Leonetti (@JeanLeonetti) September 10, 2025
«Soutien aux victimes de l’attaque au couteau survenue au lycée horticole d’Antibes et à l’ensemble de la communauté enseignante et l’équipe de direction. Merci aux policiers, nationaux et municipaux, ainsi qu’aux pompiers pour leur intervention rapide et leur engagement exemplaire dans cette situation extrêmement tendue, symbole de la tragique montée de la violence dans notre pays», a réagi sur X le député de la circonscription, Eric Pauget (LR).
🙏🏼 Soutien aux victimes de l’attaque au couteau survenue au lycée horticole d’Antibes et à l’ensemble de la communauté enseignante et l’équipe de direction.
👏🏼 Merci aux policiers, nationaux et municipaux, ainsi qu’aux pompiers pour leur intervention rapide et leur engagement… https://t.co/bX3o91C6wm
— Eric PAUGET (@EricPAUGET1) September 10, 2025
Les blessés sont une enseignante de 52 ans grièvement atteinte et un élève de 16 ans touché de manière superficielle, a précisé la préfecture.
Un enseignant et un élève ont été blessés lors d'une attaque au couteau ce mercredi après-midi au sein du lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a-t-on appris auprès de la police.
L'assaillant a été interpelé et le pronostic vital des deux blessés n'est pas engagé, a précisé la police.