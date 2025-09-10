Plus d'informations à suivre...
#10septembre2025 | Des manifestants hostiles ont quitté le rassemblement syndical de la place Guichard à Lyon en cortèges sauvages.
La police nationale intervient en faisant usage de moyens lacrymogènes pour disperser ces attroupements.
Ils font face à des individus qui les… https://t.co/gcbF6O1JGSpic.twitter.com/ukvtIbx7ql
Point de situation à 13h :
- 295 interpellations dont 171 à Paris,
- 4 forces de sécurité intérieure blessés légèrement
- 106 actions de déblocage
- A 11h, les services ont recensé 430 actions, dont 273 rassemblements
- 157 blocages réunissant 29 000 participants
- A 12h, le Centre opérationel de gestion interministérielle des crises recense 105 incendies de voie publique
Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 250 personnes ont été interpellés en France.
Une centaine de lycées étaient perturbés et 27 bloqués en France mercredi matin dans le cadre de la mobilisation citoyenne "Bloquons tout" née sur les réseaux sociaux, a indiqué le ministère de l’Éducation.
A Paris, des blocages ou filtrages ont été menés à Henri-IV et Lavoisier dans le 5e arrondissement, Lamartine dans le 9e, Voltaire dans le 11e, Claude-Monet dans le 13e ou Hélène-Boucher dans le 20e, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ailleurs en France, des blocages ou filtrages ont eu lieu notamment à Montpellier, Rennes ou Lille.
Des tensions étaient en cours à la gare du Nord entre manifestants et forces de l'ordre.
Les forces de l'ordre ont procédé mercredi matin à "près de 200 interpellations" sur l'ensemble de la France dans le cadre "d'actions de déblocage" lors de la mobilisation "Bloquons tout", a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, lors d'un point presse vers 10H00.
Selon des chiffres transmis par la préfecture de police de Paris dans la foulée, 132 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire et président Les Républicains (LR) a de nouveau accusé "la mouvance de l'extrême gauche" d'avoir "confisqué" cette mobilisation née sur les réseaux sociaux.
«La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des insoumis», annonce Bruno Retailleau pic.twitter.com/uiF5aRm7o6
Plusieurs rassemblements se sont déroulés devant les établissements scolaires dans la Loire, notamment les lycée Étienne Mimard, Claude Fauriel et Honoré d’Urfé, ainsi que le campus Tréfilerie. Après médiation avec les chefs d’établissement, et les forces de l’ordre, les étudiants le souhaitant ont pu accéder aux établissements et assister à l’ensemble des cours
Plusieurs exactions ont été commises sur la rocade de Rennes (mortiers et fusées) ainsi que des prises à partie de pompiers. Un bus a été pillé et incendié sur la rocade sous un pont, avant d'exploser et potentiellement fragilisé le pont.
Le point sur les blocages ou tentatives de blocage en cours en France sur les axes routiers :
- péage de Poitiers Sud
- A20 dans le sens sud vers nord au niveau de Saint Hilaire Bonneval
- A1 en direction de Lille
- Périphériques de Lyon, Nantes et Rennes
Le chiffre des interpellations grimpe de nouveau.
Selon nos informations, deux lycéens sont actuellement bloqués à Paris : Sophie Germain (4e arrondissement) et Victor Hugo (3e arrondissement).
Le bilan grimpe à 75 interpellations dans l'agglomération parisienne.
Laurent Wauquiez, sur le mouvement Bloquons tout : «Assez de cette France qui casse tout, et assez de l'autre côté de cette France qui paye tout» dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/E3tshQOp8f
Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025pic.twitter.com/21nR6maR5y
Vives tensions entre forces de l'ordre et manifestants lors d'une tentative de blocage d'un lycée du 12e arrondissement de Paris.
Les forces de l'ordre ont arrêté 65 personnes dans l'agglomération parisienne ce matin, nous a indiqué la préfecture de police de Paris.
40.000 gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, appuyés par 1.400 réservistes.
Des manifestants ont bloqué au petit matin un dépôt de bus RATP du 18e arrondissement de Paris.
❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]
🔸️ Des premières actions de blocage dans le cadre du mouvement « Bloquons tout le 10 septembre » ont été signalées, comme ici au centre de bus de Belliard.
pic.twitter.com/GrOuKu33eT
Selon nos informations, les forces de l'ordre ont déjà interpellé une trentaine d'individus à Paris.
Blocage du périph porte d Aubervilliers ! ! #10septembrepic.twitter.com/tB5rRWC2Jf
En visite au Marché international de Rungis, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, a lancé un appel au calme, soulignant qu'«il y a une limite, c'est la violence». Il a également dénoncé la récupération du mouvement par «l'ultra gauche, qui est ultra violente».
Bruno Retailleau estime : «L'ultra-gauche est ultra-violente», au cours de sa visite au Marché international de Rungis, avant le début du mouvement «Bloquons tout» pic.twitter.com/zXzoh7wczF
