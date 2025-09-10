#10septembre2025 | Des manifestants hostiles ont quitté le rassemblement syndical de la place Guichard à Lyon en cortèges sauvages.



La police nationale intervient en faisant usage de moyens lacrymogènes pour disperser ces attroupements.



Ils font face à des individus qui les… https://t.co/gcbF6O1JGSpic.twitter.com/ukvtIbx7ql

— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 10, 2025