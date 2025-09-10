Une centaine de lycées étaient perturbés et 27 bloqués en France mercredi matin dans le cadre de la mobilisation citoyenne "Bloquons tout" née sur les réseaux sociaux, a indiqué le ministère de l’Éducation.

A Paris, des blocages ou filtrages ont été menés à Henri-IV et Lavoisier dans le 5e arrondissement, Lamartine dans le 9e, Voltaire dans le 11e, Claude-Monet dans le 13e ou Hélène-Boucher dans le 20e, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ailleurs en France, des blocages ou filtrages ont eu lieu notamment à Montpellier, Rennes ou Lille.