En direct«Bloquons tout» : déjà une trentaine d'interpellations à Paris, des tentatives de blocage du périphérique en cours

CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le pays se prépare à une journée sous haute tension dans le sillage de l'appel «Bloquons tout» lancé sur les réseaux sociaux. Blocages d'infrastructures de transports, de sites symboliques ou de lycées, manifestations, grève de la carte bancaire... Suivez la situation en direct.
Un dépôt de bus RATP bloqué à Paris

Des manifestants ont bloqué au petit matin un dépôt de bus RATP du 18e arrondissement de Paris. 

Une trentaine d'interpellations à Paris

Selon nos informations, les forces de l'ordre ont déjà interpellé une trentaine d'individus à Paris. 

Le périphérique parisien bloqué au niveau de la porte d'Aubervilliers
Bruno Retailleau : «Il y a une limite, c'est la violence»

En visite au Marché international de Rungis, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, a lancé un appel au calme, soulignant qu'«il y a une limite, c'est la violence». Il a également dénoncé la récupération du mouvement par «l'ultra gauche, qui est ultra violente».

