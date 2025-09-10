Bruno Retailleau : «Il y a une limite, c'est la violence»

En visite au Marché international de Rungis, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, a lancé un appel au calme, soulignant qu'«il y a une limite, c'est la violence». Il a également dénoncé la récupération du mouvement par «l'ultra gauche, qui est ultra violente».