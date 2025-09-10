Des manifestants ont bloqué au petit matin un dépôt de bus RATP du 18e arrondissement de Paris.
❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]
🔸️ Des premières actions de blocage dans le cadre du mouvement « Bloquons tout le 10 septembre » ont été signalées, comme ici au centre de bus de Belliard.
— Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 10, 2025
Selon nos informations, les forces de l'ordre ont déjà interpellé une trentaine d'individus à Paris.
Blocage du périph porte d Aubervilliers ! ! #10septembrepic.twitter.com/tB5rRWC2Jf
— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) September 10, 2025
En visite au Marché international de Rungis, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, a lancé un appel au calme, soulignant qu'«il y a une limite, c'est la violence». Il a également dénoncé la récupération du mouvement par «l'ultra gauche, qui est ultra violente».
Bruno Retailleau estime : «L'ultra-gauche est ultra-violente», au cours de sa visite au Marché international de Rungis, avant le début du mouvement «Bloquons tout» pic.twitter.com/zXzoh7wczF
— CNEWS (@CNEWS) September 10, 2025