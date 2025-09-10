Plusieurs rassemblements se sont déroulés devant les établissements scolaires dans la Loire, notamment les lycée Étienne Mimard, Claude Fauriel et Honoré d’Urfé, ainsi que le campus Tréfilerie. Après médiation avec les chefs d’établissement, et les forces de l’ordre, les étudiants le souhaitant ont pu accéder aux établissements et assister à l’ensemble des cours