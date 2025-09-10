Plus d'informations à suivre...
Plusieurs rassemblements se sont déroulés devant les établissements scolaires dans la Loire, notamment les lycée Étienne Mimard, Claude Fauriel et Honoré d’Urfé, ainsi que le campus Tréfilerie. Après médiation avec les chefs d’établissement, et les forces de l’ordre, les étudiants le souhaitant ont pu accéder aux établissements et assister à l’ensemble des cours
Plusieurs exactions ont été commises sur la rocade de Rennes (mortiers et fusées) ainsi que des prises à partie de pompiers. Un bus a été pillé et incendié sur la rocade sous un pont, avant d'exploser et potentiellement fragilisé le pont.
Le point sur les blocages ou tentatives de blocage en cours en France sur les axes routiers :
- péage de Poitiers Sud
- A20 dans le sens sud vers nord au niveau de Saint Hilaire Bonneval
- A1 en direction de Lille
- Périphériques de Lyon, Nantes et Rennes
Le chiffre des interpellations grimpe de nouveau.
Selon nos informations, deux lycéens sont actuellement bloqués à Paris : Sophie Germain (4e arrondissement) et Victor Hugo (3e arrondissement).
Le bilan grimpe à 75 interpellations dans l'agglomération parisienne.
Laurent Wauquiez, sur le mouvement Bloquons tout : «Assez de cette France qui casse tout, et assez de l'autre côté de cette France qui paye tout» dans #LaGrandeInterview
Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025
Vives tensions entre forces de l'ordre et manifestants lors d'une tentative de blocage d'un lycée du 12e arrondissement de Paris.
Les forces de l'ordre ont arrêté 65 personnes dans l'agglomération parisienne ce matin, nous a indiqué la préfecture de police de Paris.
40.000 gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, appuyés par 1.400 réservistes.
Des manifestants ont bloqué au petit matin un dépôt de bus RATP du 18e arrondissement de Paris.
🔸️ Des premières actions de blocage dans le cadre du mouvement « Bloquons tout le 10 septembre » ont été signalées, comme ici au centre de bus de Belliard.
Selon nos informations, les forces de l'ordre ont déjà interpellé une trentaine d'individus à Paris.
Blocage du périph porte d Aubervilliers ! ! #10septembre
En visite au Marché international de Rungis, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, a lancé un appel au calme, soulignant qu'«il y a une limite, c'est la violence». Il a également dénoncé la récupération du mouvement par «l'ultra gauche, qui est ultra violente».
Bruno Retailleau estime : «L'ultra-gauche est ultra-violente», au cours de sa visite au Marché international de Rungis, avant le début du mouvement «Bloquons tout»
