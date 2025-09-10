Toute l’actu en direct 24h/24
En direct«Bloquons tout» : «Près de 200 interpellations en France», annonce Bruno Retailleau

Des affrontements ont éclaté tôt ce mercredi matin. [©Manon CRUZ/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le pays se prépare à une journée sous haute tension dans le sillage de l'appel «Bloquons tout» lancé sur les réseaux sociaux. Blocages d'infrastructures de transports, de sites symboliques ou de lycées, manifestations, grève de la carte bancaire... Suivez la situation en direct.
«Bloquons tout» : «Près de 200 interpellations en France», annonce Bruno Retailleau

Plus d'informations à suivre...

Plusieurs rassemblements devant des établissements scolaires dans la Loire

Plusieurs rassemblements se sont déroulés devant les établissements scolaires dans la Loire, notamment les lycée Étienne Mimard, Claude Fauriel et Honoré d’Urfé, ainsi que le campus Tréfilerie. Après médiation avec les chefs d’établissement, et les forces de l’ordre, les étudiants le souhaitant ont pu accéder aux établissements et assister à l’ensemble des cours

Un bus pillé et incendié sur la rocade de Rennes

Plusieurs exactions ont été commises sur la rocade de Rennes (mortiers et fusées) ainsi que des prises à partie ​de pompiers. ​Un bus a été pillé et incendié sur la rocade sous un pont, avant d'exploser et potentiellement fragilisé le pont. 

©Gendarmerie nationale
Le point sur les blocages d'axes routiers dans l'ensemble du pays

Le point sur les blocages ou tentatives de blocage en cours en France sur les axes routiers : 

  • péage de Poitiers Sud
  • A20 dans le sens sud vers nord au niveau de Saint Hilaire Bonneval
  • A1 en direction de Lille
  • Périphériques de Lyon, Nantes et Rennes
Au moins 95 interpellations dans l'agglomération parisienne

Le chiffre des interpellations grimpe de nouveau. 

Des lycéens bloqués à Paris

Selon nos informations, deux lycéens sont actuellement bloqués à Paris : Sophie Germain (4e arrondissement) et Victor Hugo (3e arrondissement). 

Blocage en cours au niveau du péage de Poitiers Sud
© Gendarmerie nationale
© Gendarmerie nationale&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

 

75 interpellations dans l'agglomération parisienne

Le bilan grimpe à 75 interpellations dans l'agglomération parisienne. 

«Assez de cette France qui bloque tout, assez de cette France qui casse tout», lance Laurent Wauquiez
Blocage en cours sur le périphérique parisien au niveau de la Porte de la Chapelle
Des affrontements en cours entre forces de l'ordre et manifestants devant un lycée

Vives tensions entre forces de l'ordre et manifestants lors d'une tentative de blocage d'un lycée du 12e arrondissement de Paris. 

65 interpellations dans l'agglomération parisienne

Les forces de l'ordre ont arrêté 65 personnes dans l'agglomération parisienne ce matin, nous a indiqué la préfecture de police de Paris. 

40.000 gendarmes mobilisés ce mercredi

40.000 gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, appuyés par 1.400 réservistes. 

Un dépôt de bus RATP bloqué à Paris

Des manifestants ont bloqué au petit matin un dépôt de bus RATP du 18e arrondissement de Paris. 

Une trentaine d'interpellations à Paris

Selon nos informations, les forces de l'ordre ont déjà interpellé une trentaine d'individus à Paris. 

Le périphérique parisien bloqué au niveau de la porte d'Aubervilliers
Bruno Retailleau : «Il y a une limite, c'est la violence»

En visite au Marché international de Rungis, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, a lancé un appel au calme, soulignant qu'«il y a une limite, c'est la violence». Il a également dénoncé la récupération du mouvement par «l'ultra gauche, qui est ultra violente».

GrèveManifestationSocial

