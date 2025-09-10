Chikungunya : près de 400 cas autochtones en métropole depuis début mai, un record sur le territoire

Près de 400 cas de chikungunya ont été recensés en France depuis le début du mois de mai. Il s’agit d’un record pour cette maladie transmise par des moustiques tigres, selon Santé publique France, qui a enregistré 81 cas supplémentaires en une semaine.

Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme. Les dernières données publiées par Santé publique France sont édifiantes : elles font état de 81 cas supplémentaires de chikungunya dans le pays en une semaine, portant le total des contaminations à plus de 400 depuis le début du mois de mai. Il s’agit d’un record. Rien qu’en France métropolitaine «38 épisodes de chikungunya totalisation 382 cas» ont été identifiés au 8 septembre, a résumé l'agence sanitaire dans un bilan hebdomadaire.

Un premier cas autochtone a ainsi été signalé à Paris et une opération de démoustication, pilotée par l'Agence régionale de santé, est prévue dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la mairie du 11e arrondissement de la capitale. Si plusieurs épisodes sont désormais clos, l'été 2025 est d'une ampleur inédite en métropole pour les cas autochtones de chikungunya, dont le virus se transmet d'un humain à l'autre via des piqûres de moustiques tigres et provoque des fièvres et douleurs articulaires.

Le nombre important de foyers de chikungunya et leur précocité est partiellement lié à l’épidémie majeure qui a sévi à La Réunion et dans la zone de l’océan Indien et encouragé l'arrivée de cas importés, lesquels ont ensuite favorisé des contaminations en métropole. L'expansion du chikungunya s'inscrit aussi dans un contexte où le moustique tigre, encore absent de métropole voici quelques décennies, est désormais implanté dans 81 départements, sur fond de réchauffement climatique.

La dengue et la fièvre du nil occidental surveillées

Egalement transmise par le moustique tigre et en augmentation, la dengue a été jusqu'ici au centre de 11 foyers de transmission en métropole, pour un total de 21 cas, sans atteindre le record de 2024 (66 cas). Autre maladie sous surveillance renforcée : la fièvre du Nil occidental, aussi nommée «West Nile» , transmise par le moustique de la variété Culex. Avec désormais 23 cas autochtones identifiés, il n'y a pas de record battu pour l'instant cet été, mais leur localisation confirme une transmission croissante hors de la zone historique de l'arc méditerranéen.

Depuis le début de la surveillance renforcée des maladies transmises par des moustiques, début mai, il y a eu 966 cas importés de chikungunya, 894 de dengue et 7 de Zika. La dengue et le chikungunya pourraient devenir endémiques en Europe en raison du réchauffement climatique mais aussi de l'urbanisation et des déplacements, autant de facteurs favorisant la propagation du moustique tigre, selon une étude publiée mi-mai dans le Lancet Planetary Health.