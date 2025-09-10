Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de «crues» ce jeudi 11 septembre.
Placé en vigilance jaune pour «crues» depuis la veille, le département du Finistère a été rejoint, pour la journée du jeudi 11 septembre, par la Gironde, également concernée par la même alerte.
Les prévisionnistes ont précisé que la Bretagne, le littoral normand, l'Artois et les Flandres subiront des averses, parfois orageuses, dès le matin. Ces pluies s'étendront à l'ensemble de la région Hauts-de-France, à l'Île-de-France, à la Normandie ainsi qu'aux Pays de la Loire l'après-midi.
Des précipitations plus sporadiques toucheront la majorité des régions sous un ciel généralement très nuageux ou couvert. Dans l'après-midi, les averses s'intensifieront sur le Poitou-Charentes avant de se déplacer durant la nuit vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est.
Ainsi, en cas d'activités sensibles aux conditions météorologiques ou exposées aux crues, soyez vigilants face à ces phénomènes habituels dans la région mais potentiellement dangereux localement.