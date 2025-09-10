Migrants : 3 morts, dont 2 mineurs, et 3 disparus dans deux accidents dans la Manche

Toute l’actu en direct 24h/24
Trois migrants sont morts dans la nuit de de mardi 9 au mercredi 10 septembre alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la Manche, a annoncé le préfet du Pas-de-Calais. 

Deux incidents dramatiques. Trois migrants ont perdu la vie la nuit dernière alors qu'ils avaient entrepris la traversée de la Manche, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais. 

Ce drame s'est produit au large de Sangatte, près de Calais, a précisé le préfet Laurent Touvet, ajoutant que deux mineurs figurent parmi les trois défunts. 

Toujours la nuit dernière, trois autres migrants ont disparu en mer lors d'une tentative distincte de traversée, cette fois, près Neufchâtel-Hardelot, plus au sud. 

«Une personne a pu être réanimée par les gendarmes alors qu'elle était en train de se noyer», a encore indiqué le préfet. 

Au total, depuis le début de l'année 2025, au moins 23 personnes sont mortes en traversant la Manche, a comptabilisé l'AFP, se basant sur les données officielles.

Aussi, depuis janvier 30.000 personnes ont réussi à gagner les côtes anglaises, selon le ministère de l'Intérieur britannique, un record à ce stade de l'année. Samedi dernier, 17 embarcations et plus de 1.000 migrants ont rejoint la Grande-Bretagne depuis la France, toujours selon les autorités britanniques.

