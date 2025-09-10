Migrants : 3 morts, dont 2 mineurs, et 3 disparus dans deux accidents dans la Manche

Trois migrants sont morts dans la nuit de de mardi 9 au mercredi 10 septembre alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la Manche, a annoncé le préfet du Pas-de-Calais.

Deux incidents dramatiques. Trois migrants ont perdu la vie la nuit dernière alors qu'ils avaient entrepris la traversée de la Manche, a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais.

Ce drame s'est produit au large de Sangatte, près de Calais, a précisé le préfet Laurent Touvet, ajoutant que deux mineurs figurent parmi les trois défunts.

Un nouveau drame est survenu cette nuit au large du Pas-de-Calais.

3 migrants ont perdu la vie et 3 autres personnes sont probablement portées disparus.



Le préfet était ce matin au port de Boulogne-sur-Mer, aux côtés du maire du Portel et de la procureure de Boulogne-sur-Mer,…

Toujours la nuit dernière, trois autres migrants ont disparu en mer lors d'une tentative distincte de traversée, cette fois, près Neufchâtel-Hardelot, plus au sud.

«Une personne a pu être réanimée par les gendarmes alors qu'elle était en train de se noyer», a encore indiqué le préfet.

Au total, depuis le début de l'année 2025, au moins 23 personnes sont mortes en traversant la Manche, a comptabilisé l'AFP, se basant sur les données officielles.

Aussi, depuis janvier 30.000 personnes ont réussi à gagner les côtes anglaises, selon le ministère de l'Intérieur britannique, un record à ce stade de l'année. Samedi dernier, 17 embarcations et plus de 1.000 migrants ont rejoint la Grande-Bretagne depuis la France, toujours selon les autorités britanniques.