Mouvement du 10 septembre : quelles sont les villes où les actions les plus significatives ont eu lieu ?

Ce mercredi 10 septembre marque une journée de tensions palpables sur tout le territoire français, dans le cadre du mouvement «Bloquons tout» lancé sur les réseaux sociaux. Voici les villes où les actions plus plus significatives ont eu lieu.

Blocages de périphériques, explosion d'un bus, vitrines vandalisées... Avec plus de 175.000 participants recensés par le ministère de l'Intérieur, 473 interpellations et 812 actions comptabilisées dans toute la France, le mouvement du 10 septembre, né sur les réseaux sociaux au début de l'été en réaction aux propositions budgétaires du Premier ministre démissionnaire François Bayrou, a placé le territoire sous le signe de la violence.

Alors que le nouveau chef du gouvernement Sébastien Lecornu vient d'être désigné pour succéder au maire de Pau, de nombreuses actions chocs ont été dénombrées, avec plus de 80.000 policiers et gendarmes déployés sur l'ensemble du territoire.

La façade d'un immeuble incendié à Paris

La capitale hérite du bonnet d'âne pour cette journée de mobilisation du 10 septembre, avec 203 personnes interpellées dans la région parisienne et 106 individus placés en garde à vue, selon un dernier bilan communiqué par la préfecture de police de Paris. Le quartier de Châtelet-les-Halles a été particulièrement touché par la violence qui a gangréné la ville, obligeant le centre commercial du Forum des Halles, l'un des plus fréquentés d'Europe, à fermer ses portes dans l'après-midi.

Dans une rue adjacente, un restaurant a été la proie des flammes, endommageant également la façade d'un immeuble. Un incendie qui pourrait avoir été provoqué involontairement par une intervention policière pour «faire face à des regroupements denses et particulièrement hostiles dans le secteur des Halles», a détaillé la procureure de Paris Laure Beccuau.

Dans la matinée, un millier d'individus avaient tenté de s'introduire dans la Gare du Nord, une action déjouée par les forces de l'ordre. Un mouvement de contestation qui s'est également emparé de neuf lycées de la capitale, où des blocages et filtrages ont été menés devant plusieurs établissements, à l'image d'Henri-IV et Lavoisier dans le 5ème arrondissement.

Explosion d'un bus à Rennes

La ville de Rennes a particulièrement été touchée par les vives tensions qui ont émaillé le territoire ce mercredi. Au total, ce sont 10.400 personnes qui ont défilé dans le chef-lieu breton, selon la préfecture.

Si les hostilités ont débuté tôt dans la matinée, avec plusieurs axes routiers bloqués pour investir la rocade, l'incendie d'un bus du réseau de transports Star a été le point d'orgue des violences, endommageant le pont d'Alma. Une rocade rennaise symbole d'une hyper-violence, certains pompiers ayant été pris à partie par les manifestants.

La carcasse entièrement calcinée du bus du STAR qui a brûlé en marge de la manifestation sur la rocade sud à Rennes. pic.twitter.com/VT87TSCSef — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) September 10, 2025

Des poubelles incendiées devant le CHU de Nantes

Du côté de Nantes, ville où la situation «a été particulièrement tendue» selon le ministère de l'Intérieur, des personnes ont mis le feu à plusieurs poubelles situées «juste devant l'entrée du centre hospitalier», relate la préfecture départementale.

Mettant en danger le personnel du CHU ainsi que les patients, «les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants pour permettre l'intervention des pompiers afin d'éteindre le feu et sécuriser l'hôpital», peut-on lire sur le réseau social X.

Au plus fort de la mobilisation, la préfecture de Loire-Atlantique a totalisé 5.000 manifestants dans le centre-ville, des jets de projectiles ont également eu lieu au niveau de la préfecture de Nantes, «donnant lieu à l'usage d'un canon à eau».

#Sécurité | Les manifestants ont mis le feu à plusieurs poubelles juste devant l'entrée du CHU. Après sommations, les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants pour permettre l'intervention des pompiers afin d'éteindre le feu et sécuriser l'hôpital. pic.twitter.com/DUQ0PSqhi4 — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) September 10, 2025

La circulation SNCF interrompue entre Toulouse et Auch

Outre des villes en proie au chaos, ce sont également les réseaux de transports qui ont été touchés. Un incendie s'est déclaré à proximité des voies sur la ligne entre Toulouse et Auch ce mercredi matin, endommageant des câbles de signalisation et paralysant entièrement le trafic jusqu'à ce jeudi 5h, précise la SNCF.

Alors que débutait le mouvement du 10 septembre, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en déplacement à Rungis, a indiqué que les flammes avaient pu être maîtrisées «assez vite».

Selon un communiqué de la Haute-Garonne, ce sont 13.000 personnes qui ont été comptabilisées à Toulouse, lors de la mobilisation «fortement perturbée par des personnes appartenant à des mouvances d'ultra-gauche», accompagnée de dégradations du mobilier urbain, à l'image d'un «abribus brisé» et de «plusieurs incendies de trois véhicules légers».

06h37 [ToulouseAuch ]



Un incendie survenu aux abords des voies entraîne l'interruption des circulations sur cet axe.



Nos équipes font le maximum sur place.



Heure de reprise estimée : demain 5h



Une question pic.twitter.com/g1GY8C2bJ2 — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) September 10, 2025

700 personnes ont tenté d'envahir la gare de Marseille

Moment de tension dans la ville de Marseille également, où 700 personnes ont tenté d'envahir la gare de la cité phocéenne. Une volonté d'intrusion stoppée par les CRS présents aux abords de la gare Saint-Charles, comme l'a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône sur X. A la mi-journée, les manifestants avaient annoncé 80.000 participants dans le cortège marseillais, 8.000 selon la police.

En direct #10septembre2025

À la Gare St. Charles, les forces de l’ordre ont tenu la position.

La CRS déployée en bas des marches a repoussé une tentative de 700 individus d’envahir la gare. pic.twitter.com/lrqYXHs1sl — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) September 10, 2025

Trois policiers blessés à Lyon

Un mouvement du 10 septembre qui a dégénéré dans les rues de Lyon, où des affrontements ont éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre. Dans l'après-midi, un CRS a été blessé par un tir de mortier, avant d'être pris en charge par les secouristes de l'unité des CRS dans le 2ème arrondissement de la ville. Deux autres policiers ont également été blessés, dont l'un visé par des jets de pavés dans la matinée, des actions dénoncées par le maire de la ville Grégory Doucet dans une réaction officielle.

«Les violences qui se déroulent dans notre ville sont intolérables. Je condamne fermement les attaques dirigées contre les policiers comme les dégradations de biens publics et privés. Tout mon soutien aux agents pris pour cible dans leurs missions. Lorsque des casseurs s'emparent de ces mobilisations populaires, ils en affaiblissent le message», a déclaré l'élu lyonnais. Dans le milieu de l'après-midi, un bilan provisoire faisait état de 15 personnes interpellées.

des vitrines dégradées à bordeaux

Alors que Bordeaux était secouée par la mobilisation du 10 septembre, les militants s'en sont également pris aux vitrines des rues passantes. Dans un post sur le réseau social X, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fermement condamné «les dégradations commises en marge de la manifestation». Une publication accompagnée de la photo de la vitrine brisée d'un café, en proie à un homme cagoulé.

#10septembre2025 | Le préfet de la région #NouvelleAquitaine Étienne GUYOT condamne les dégradations commises en marge de la manifestation à #Bordeauxpic.twitter.com/CqyoRRhuIB — Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) September 10, 2025

Après une journée émaillée de tensions, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'est félicité des «très nombreux jeunes présents» pour «exprimer leur exaspération et leur colère» sur le réseau social X.