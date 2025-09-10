Nouveau Premier ministre : «C'est uniquement par rapport au programme de gouvernement que les députés de la droite républicaine se détermineront», annonce Laurent Wauquiez

«C'est uniquement par rapport au programme de gouvernement que les députés de la droite républicaine se détermineront», a annoncé Laurent Wauquiez, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et député LR de la Haute-Loire, ce mercredi dans La Grande Interview sur CNEWS, réagissant à la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre.