En directNouveau Premier ministre : LFI annonce déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale contre Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu prendra les commandes de Matignon, ce mercredi. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Cinquième chef du gouvernement depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu s'apprête ce mercredi midi à succéder à François Bayrou, renversé lundi par l'Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Alerte
LFI va déposer une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu

La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur RMC et BFMTV. 

Si Sébastien Lecornu ne demande pas la confiance de l'Assemblée, "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, nous déposerons une motion de censure sur la base de l'article 49.2 de la Constitution", a dit Manuel Bompard, dénonçant une nomination qui s'apparente pour lui à un "déni de démocratie".

Déclaration
Laurent Wauquiez, sur CNEWS : «C'est uniquement par rapport au programme de gouvernement que les députés de la droite républicaine se détermineront»
Déclaration
Sébastien Lecornu : «Nous sommes au travail, avec humilité, et nous allons tout faire pour y arriver»
Sébastien Lecornu prend ses marques à Matignon un jour de mobilisation

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, accueilli sévèrement par les oppositions, prend ses marques mercredi à Matignon le jour même d'une mobilisation pour "bloquer" le pays, avec pour mission de consulter les forces politiques avant de former un gouvernement. 

Troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution, cinquième depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, âgé de 39 ans, succède à François Bayrou, renversé lundi par l'Assemblée nationale. Celui-ci l'avait doublé en décembre en forçant sa nomination alors que l'ex-ministre des Armées était déjà pressenti à ce poste. 

La passation de pouvoir entre les deux hommes a lieu à midi, le jour même d'une mobilisation pour "bloquer" le pays initiée par divers mouvements, dont l'ampleur reste indéterminée, avant une mobilisation syndicale le 18 septembre.

