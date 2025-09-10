Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

La prudence est de rigueur. Cinq départements ont été placés en vigilance jaune orages par Météo-France pour la journée de ce mercredi 10 septembre.

Sont concernés par cette vigilance : les Hautes-Alpes, la Charente-Maritime, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, l'Isère et la Savoie.

En parallèle, Météo-France a placé un département en vigilance pluie-inondation, trois en vigilance crues et dix en vigilance vague-submersion.

La façade ouest du pays est particulièrement touchée par ces alertes de l’agence météorologique.