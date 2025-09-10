Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les six départements en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 11 septembre, les météorologues de Météo-France ont placé six départements en alerte jaune orage. Les perturbations pourraient sévir à partir de midi.

Le tonnerre va gronder dans le nord de la France. Les six départements concernés par la vigilance jaune orage de Météo-France, ce jeudi, sont situés dans la région des Hauts-de-France, où les perturbations majeures se concentrent.

Voici précisément les six départements en vigilance jaune orage ce jeudi 11 septembre, selon Météo-France : la Marne, les Ardennes, l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.

© Météo-France

Toujours selon les prévisions de l'institut national, les orages devraient débuter à midi et ne devraient pas se terminer avant le lendemain, au minimum.

Sur le même sujet Météo : baisse des températures, orages... À quel temps faut-il s'attendre cette semaine ? Lire

Ce jeudi 11 septembre, la région des Hauts-de-France sera l'une des plus arrosées, le temps restant globalement sec sur les deux-tiers est du territoire français. En plus de ces vigilances orage, les prévisionnistes de Météo-France font état de cinq zones touchées par un risque jaune vague-submersion (7 départements) et placent 3 départements de plus en vigilance jaune crue.

