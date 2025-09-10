Paris : les images effrayantes montrant des casseurs qui attaquent des policiers devant le lycée Hélène-Boucher (vidéo)

Les équipes de CNEWS ont pu filmer ce mercredi des policiers attaqués par des casseurs devant le lycée Hélène-Boucher du 12e arrondissement de Paris.

Les forces de l’ordre ont été attaquées ce mercredi par des casseurs participant au mouvement de blocage massif du pays. Les faits se sont déroulés devant le lycée Hélène-Boucher, dans le 12e arrondissement de Paris.

Des policiers ont reçu de nombreux projectiles et des poubelles. Pour tenter de disperser ces individus, les fonctionnaires ont dû jeter des gaz lacrymogènes.

Depuis ce matin, de nombreux points de blocages ont été recensés dans toute la France. Selon la préfecture de police de Paris, 75 personnes ont été interpellées dans l’agglomération parisienne.