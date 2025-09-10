«Pour être président, il faut avoir une case en plus et une case en moins, personnellement je n'ai pas ça» : quand Sébastien Lecornu s'exprimait sur son avenir politique

Lors d'une interview accordée au média LEGEND, diffusée le 12 mars dernier sur Youtube, Sébastien Lecornu, nommé ce mardi à Matignon, avait expliqué que «pour vouloir être président, il faut avoir une case en plus et une case en moins», ce qu’il ne pensait pas posséder.

Nommé Premier ministre ce mardi 9 septembre, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, Sébastien Lecornu s'était exprimé auprès du média LEGEND en mars dernier, alors qu'il était ministre des Armées.

«[Je souhaite] de pouvoir durer dans cette fonction. Après, c'est une démocratie, donc on n'est pas propriétaire des postes et le jour où ça s'arrête, ça s'arrête», déclarait alors le nouveau chef du gouvernement, seul membre à avoir servi dans tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017.

«Depuis trois ans, je me donne beaucoup, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait du résultat. Je commence à voir les effets du temps long : au bout de trois ans, les choses que j'ai décidé je les vois arriver et ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer [...] Ma longévité jusqu'alors a plutôt permis de préserver certains choix», ajoutait-il.

Interrogé sur une éventuelle ambition présidentielle, Sébastien Lecornu avait répondu ironiquement : «J'avais un ami qui disait : "Pour vouloir être président, il faut avoir une case en plus et une case en moins". Personnellement je n'ai pas ça en moi pour être complètement transparent».

«Ma longévité jusqu'alors a plutôt permis de préserver certains choix»

Favori, il a été officiellement nommé ce mardi soir, succédant ainsi à François Bayrou, qui a démissionné après le vote de confiance des députés le lundi 8 septembre.

Selon un communiqué officiel de l'Élysée, l'ancien maire de Vernon (Eure) devra «consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois».

Une tâche qui s'annonce ardue pour le septième Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis son accession au pouvoir, et le troisième en seulement un an, face à une Assemblée nationale fragmentée, où aucun groupe politique, ni aucune coalition ne dispose la majorité absolue.

En outre, sa prise de fonction, ce mercredi 10 septembre, coïncide avec une journée de perturbations et de manifestations visant à paralyser le pays. Près de 80.000 policiers et gendarmes sont déployés sur tout le territoire pour encadrer le mouvement antigouvernemental organisé sous la bannière «Bloquons tout». A 10h, on dénombrait «près de 200 interpellations» sur l'ensemble de la France dans le cadre «d'actions de déblocage».

Une mobilisation syndicale plus importante est annoncée pour le 18 septembre dans toute la France.