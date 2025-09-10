Sébastien Lecornu : un accord de non-censure est-il la seule chance pour le nouveau Premier ministre de rester à Matignon ?

Presque immédiatement après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu, un de ses fidèles, au poste de Premier ministre. Le nouveau locataire de Matignon sera obligé de bénéficier d’un accord de non-censure pour rester en fonction, tant les divergences entre les forces politiques sont profondes.

Dans un contexte hautement sensible, Emmanuel Macron a nommé ce mardi Sébastien Lecornu Premier ministre. Fidèle au chef de l’Etat, membre du gouvernement depuis 2017, le Normand quitte ainsi le ministère des Armées pour Matignon. Un poste électrique et instable, qui exige à son locataire d’imaginer des compromis.

Avant de proposer une feuille de route, Sébastien Lecornu aura comme mission de constituer un socle le plus large possible, lui permettant de faire adopter un budget et ne pas subir le même sort que François Bayrou et Michel Barnier.

Selon certaines indiscrétions, le chef de l’Etat pourrait laisser du temps à son nouveau Premier ministre afin de composer son gouvernement, lui permettant de rencontrer et sonder les différentes forces politiques.

Pour rappel, faute de majorité pour faire voter des textes, notamment un budget, un Premier ministre peut trouver des compromis sur des mesures, afin que certaines formations politiques ne rejettent pas une loi. Un accord tel avait notamment été trouvé entre le Parti socialiste et François Bayrou, afin que celui-ci puisse faire adopter le projet de loi de finances pour 2025.

Le PS dans l’opposition

Le Parti socialiste sera de nouveau scruté par Matignon. Malgré sa main tendue au chef de l’Etat, le profil d’Olivier Faure n’a pas été retenu. Ce mardi, le PS a vivement dénoncé la nomination de Sébastien Lecornu. «Emmanuel Macron s’obstine dans une voie dans laquelle aucun socialiste ne participera», a dénoncé le parti dans un communiqué.

🔴 En nommant Sébastien Lecornu à Matignon, Emmanuel Macron s’obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera.



Sans justice sociale, fiscale, écologique et sans mesure pour le pouvoir d’achat, les mêmes causes produiront les mêmes effets.



Notre communiqué ⬇️ pic.twitter.com/4hW2d2NMt8 — Parti socialiste (@partisocialiste) September 9, 2025

Refusant toute participation à un gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu, comme l’ensemble des forces de gauche, le PS n’a pour l’instant pas annoncé publiquement son intention de censurer le Premier ministre.

Ce mercredi, le président des députés PS Boris Vallaud a rejeté toute participation des socialistes à un gouvernement. «Entrer dans ce gouvernement, il n’en est pas question. Nous sommes dans l’opposition», a-t-il déclaré au micro de France Inter, ne parlant pas de censure. Des négociations qui s’annoncent compliquées.

A contrario, La France insoumise a annoncé ce mercredi qu’elle déposerait une motion de censure contre Sébastien Lecornu «dès le premier jour de la session parlementaire à l’Assemblée nationale».

Les Républicains demandent une «feuille de route»

Membre de la coalition gouvernementale depuis 2024, les Républicains semblent, eux-aussi, demander des conditions au futur Premier ministre.

Invité sur CNEWS ce mercredi, Laurent Wauquiez, président des députés LR, a exigé l’écriture d’une «feuille de route» en vue de discuter d’une participation des Républicains au futur gouvernement. «Nous n’allons pas aller dans un gouvernement sans savoir ce que nous allons faire», a-t-il ajouté.

Laurent Wauquiez, sur la confiance des LR au gouvernement de François Bayrou : «Je ne veux pas que l'on reproduise les mêmes erreurs» dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/LW25QDJa0u — CNEWS (@CNEWS) September 10, 2025

Alors que la participation de personnalités de gauche semble compliquée, et même rejetée par Bruno Retailleau, le statut d’ancien membre des Républicains de Sébastien Lecornu pourrait lui permettre de trouver des compromis.

«Les lignes rouges» du RN

Que ce soit pour Michel Barnier ou François Bayrou, le Rassemblement national a souhaité octroyer un blanc-seing au Premier ministre. Le parti présidé par Jordan Bardella fixant cependant des «lignes rouges» au chef du gouvernement, notamment en matière de pouvoir d’achat et de mesures concernant l’immigration.

Sébastien Lecornu ne devrait dans ce cas pas déroger à cette règle. Plus tôt avant cette nomination, Marine Le Pen, présidente des députés RN, assurait que sa famille politique «n’avait jamais été dans un esprit de censure automatique».

Pour autant, malgré ces conditions du RN, le Premier ministre ne serait cependant qu'en sursis. En effet, le Rassemblement national n’a cessé de demandé, encore après la nomination de Sébastien Lecornu, une dissolution de l’Assemblée nationale, voire une démission d’Emmanuel Macron.