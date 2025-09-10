Uber : il sera possible de commander un hélicoptère sur l'appli dès 2026

Uber, plate-forme de VTC mondialement connue, proposera des trajets en hélicoptère à compter de 2026. Cette nouveauté est rendue possible grâce au partenariat entre l'entreprise américaine et Joby Aviation.

Une offre qui ne cesse de grandir. Uber a décidé de lancer son offre de trajets en hélicoptère à l'international à partir de 2026. En France, le sud du pays sera la destination la plus desservie par ce nouveau service.

L'association entre Uber et Joby Aviation, grâce à laquelle ces vols sont possibles, a été officialisée par les deux compagnies, ce mercredi 10 septembre. Joby écrit notamment : «Dès l'année prochaine, Blade sera accessible en un clic, grâce à l'application Uber».

Take flight, your way. As early as next year, @flybladenow rides will be just a tap away in the @Uber app. Today we announced plans to expand our partnership with Uber to help accelerate urban air mobility.



Read more in 🧵 and in our release here: https://t.co/KAS7uYc4La (1/3) pic.twitter.com/DEMmYzDGeH — Joby Aviation (@jobyaviation) September 10, 2025

Un service encore limité géographiquement

Uber n'en est pas à son coup d'essai en Europe. En marge de la période estivale 2025, le géant américain a notamment proposé sa gamme d'Uber Copter et de Uber Boat pour ses plus riches clients, notamment en Italie.

Pour les prix, il faut compter environ 1.500 euros pour aller de Sorrente, au sud de Naples, jusqu'à l'île de Capri. Cela revient à 250 euros par personne, si l'hélicoptère accueille un groupe de 6 personnes, le maximum possible.

Les liaisons régulières qui étaient disponibles via l'entreprise Blade ont été rachetées par Joby en août dernier. Aux Etats-Unis, ces trajets se cantonnent à la région new-yorkaise, avec une desserte des aéroports JFK, Newark et LaGuardia, de la destination balnéaire des Hamptons et d'Atlantic City.

«une nouvelle ère du transport aérien dans le monde»

Si les dessertes offertes par les hélicoptères en France devraient être précisées à une date future, Blade assure déjà des connexions sur la Côte d'Azur, entre Nice, Monaco, Cannes et Saint-Tropez, qui devraient rester les hubs principaux de ces services premium en France. Mais le nombre de ces trajets pourrait exploser grâce à cette nouvelle offre, comme l'explique JoeBen Bevirt, fondateur et directeur général de Joby : «Avec la plate-forme mondiale d'Uber, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère du transport aérien dans le monde».

Pour y parvenir, Blade, qui comptait sur une flotte d'hélicoptères classiques, sera épaulé par Joby Aviation et son taxi volant électrique, l'eVTOL (Electric vertical takeoff and landing). «L'intégration de Blade est la première phase» du développement commercial de Joby, a expliqué le groupe, «et cela prépare le terrain pour l'électrification de liaisons avec des appareils Joby une fois qu'ils seront certifiés aux Etats-Unis».