Vagues-submersion : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 10 septembre, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune pour des risques de «vagues-submersion».

Sont concernés : la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Loire-Atlantique, la Manche, les Pyrénées-Atlantiques et la Vendée.

Parmi eux, la Charente-Maritime et le Finistère sont également en vigilance jaune pour les crues.

Dans leur bulletin détaillé, les prévisionnistes ont précisé que la Côte d'Azur pourrait connaître quelques averses orageuses en fin de nuit, accompagnées de rafales de vent d'ouest entre 60 et 80 km/h. La situation devrait s'améliorer durant la journée avec une diminution des averses.

«Un ciel nuageux s'impose sur la moitié ouest avec des pluies faibles en général, un peu plus soutenues sur la côte atlantique. Des orages peuvent éclater sur le Nord-Ouest», ont-ils ajouté.

Des averses persisteront dans des Alpes au Jura en journée. L'après-midi, le temps perturbé et pluvieux s'étendra sur une large moitié ouest, atteignant l'Île-de-France et le Massif central.