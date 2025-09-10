Vagues-submersion : voici les 7 départements en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour des risques de «vagues-submersion», jeudi 11 septembre.

La prudence est de mise sur la façade nord-ouest. La quasi-totalité des départements s'étendant du Finistère au Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune pour «vagues-submersion» par Météo-France pour la journée du jeudi 11 septembre, portant leur nombre à 7.

Sont concernés : le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais.

©Météo-France

Parmi les départements cités, la Somme et le Pas-de-Calais sont également placés sous vigilance jaune à partir de la mi-journée pour des risques d'orages par Météo-France.

Dans leur bulletin détaillé, les prévisionnistes ont ajouté que «sous un vent de sud-sud-ouest modéré, les averses se succèderont le long de la Manche et prendront un caractère orageux dans l'après-midi».

Toujours du côté des perturbations, le «vent d'ouest se renforcera sur de nombreuses régions, atteignant 60 à 70 km/h sur les côtes de la Manche et sur la façade atlantique», ont précisé les météorologistes.

Dans ce contexte de vigilance, le préfet du Finistère, Louis Le Franc, a rappelé ce mercredi quelques conseils de prudence aux habitants du département. Parmi eux, il est recommandé de ne pas pratiquer d'activité nautique à risque, de ne pas se promener en bord de mer ou encore de mettre en sécurité les biens susceptibles d'être endommagés.