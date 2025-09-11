Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Pour la journée de ce vendredi 12 septembre, un seul département est placé en vigilance jaune crues par Météo-France, qui n'exclut pas un «risque de débordements».

Ce département pourrait voir ses cours d'eau déborder. Après d'intenses pluies, le Pas-de-Calais a été placé en vigilance jaune crues pour la journée du vendredi 12 septembre.

© Météo-France

Sur le site de l'agence nationale de météorologie, on peut lire que le territoire est confronté à un «risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées et/ou saisonnières».

Comme le précisent Vigicrues et Météo-France, deux cours d'eau sont particulièrement suivis dans le département des Hauts-de-France : la Lawe et la Liane. Le premier est situé non loin de la commune de Béthune alors que le deuxième traverse Boulogne-sur-Mer.

Selon les prévisionnistes, les grandes quantités de pluie qui sont tombées sur le département pourraient causer une montée importante du niveau de l'eau au sein de cette rivière et de ce fleuve. Le Pas-de-Calais est en effet en proie à de nombreuses précipitations depuis le début de ce mois de septembre.

Au même titre que ce département, cinq autres de la région des Hauts-de-France et de Normandie ont été placés en vigilance jaune par Météo-Franc, cette fois pour risques d'orage, ce vendredi 12 septembre.