Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de «crues» ce jeudi 11 septembre.

Placé en vigilance jaune pour «crues» depuis la veille, le département de la Charente-Maritime a été rejoint, pour la journée du jeudi 11 septembre, par la Gironde, également concernée par la même alerte.

© Météo-France

Les prévisionnistes ont précisé que la Bretagne, le littoral normand, l'Artois et les Flandres subiront des averses, parfois orageuses, dès le matin. Ces pluies s'étendront à l'ensemble de la région Hauts-de-France, à l'Île-de-France, à la Normandie ainsi qu'aux Pays de la Loire l'après-midi.

Des précipitations plus sporadiques toucheront la majorité des régions sous un ciel généralement très nuageux ou couvert. Dans l'après-midi, les averses s'intensifieront sur le Poitou-Charentes avant de se déplacer durant la nuit vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est.

Ainsi, en cas d'activités sensibles aux conditions météorologiques ou exposées aux crues, soyez vigilants face à ces phénomènes habituels dans la région mais potentiellement dangereux localement.