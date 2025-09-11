Deux enfants retrouvés seuls en pleine nuit dans une voiture, leurs parents étaient partis en discothèque

La police municipale de Madrid (Espagne) a arrêté deux couples paraguayens qui avaient abandonné leurs deux enfants pour se rendre dans une boîte de nuit le lundi 8 septembre.

Le pire a été évité. Deux couples mariés paraguayens ont été interpellés le lundi 8 septembre à Madrid (Espagne), pour avoir laissé leurs enfants de 5 et 7 ans dans une voiture pendant qu'ils étaient dans une discothèque du quartier de Tetuán, a rapporté le quotidien El Mundo.

Vers 3h du matin, une patrouille de police a repéré une Citroën Berlingo aux vitres arrière baissées avec deux enfants somnolents à l'intérieur dans la rue Nuestra Señora del Carmen.

Les mineurs ont expliqué que leurs parents étaient dans la boîte de nuit «4K» à proximité. Peu après, un homme s'est présenté aux agents en prétendant être responsable des petits, tout en reconnaissant n'avoir aucun lien familial avec eux.

Interpellés pour «abandon temporaire de mineurs»

Il a ensuite localisé les parents dans l'établissement. Ces derniers sont apparus manifestement ivres, avec des «difficultés à marcher, une élocution incohérente et des yeux vitreux», au point de tenir difficilement debout.

Interpellés pour «abandon temporaire de mineurs», Alberto (53 ans) et Cris (30 ans), ainsi que Roberto (29 ans) et Marisa (39 ans), parents de l'autre, ont expliqué avoir confié leurs enfants à l'homme qui s'était présenté à la police.

Toutefois, cette version a été jugée peu crédible par les policiers, les enfants étant restés seuls environ deux heures dans le véhicule, selon leurs estimations.

Les quatre accusés ont été conduits au commissariat de Tétouan tandis que les enfants ont été confiés à des proches.